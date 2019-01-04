Жительница Магнитогорска Наталья Долматова спасала людей до приезда МЧС

Бухгалтер Наталья Долматова живет в доме, где 31 декабря обрушился целый подъезд. В ту роковую ночь 33-летнюю женщину разбудила любимая собака. Долматинец по кличке Лана почуяла неладное за час до трагического взрыва.

— Она металась по квартире, не находя себе места. Я подумала, что Лана просится на улицу. Пришлось одеваться и идти с ней гулять. Но когда мы вернулись домой, она не успокоилась — так и бегала от окна к двери — не давала мне спать, — рассказывает Наталья.

В 6 утра раздался взрыв. Наталья живет в 5 подъезде, а обрушился 7-ой.

— Стены вздрогнули. На пол полетели картины и фотографии. Я выглянула с балкона и увидела развалины. Схватила телефон, набрала экстренную службу. Но мне там не сразу поверили. Они несколько раз переспрашивали, что именно случилось. Говорили: «С чего вы взяли, что рухнул подъезд? Может быть это просто машина во дворе взорвалась?», — вспоминает Наталья Долматова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685011" frameborder="0"></iframe> Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.

Женщина бросила трубку, накинула пуховик, отвела ребенка к соседям и выбежала на улицу. С завалов в это время уже снимали уцелевших людей. Они кричали: «Помогите!».

— Было темно. На третьем и на девятом этажах 8 подъезда горели квартиры. Чтобы кого-то отыскать, мы светили на руины кто зажигалками, кто телефонными фонариками. Мужчины из соседних подъездов выстроились в цепочку и передавали вниз двух детей. Я тоже полезла на завалы и помогала им до приезда первых экипажей МЧС, — говорит Наталья, — так мы спустили вниз несколько человек. Я выносила детей — мальчика лет трех, он был в одних плавках. Кто-то снял куртку, ребенка завернули и передали родителям.

По словам женщины, помогать пострадавшим бросились не все. Многие, видимо, боялись лезть на завалы. Они просто стояли внизу и наблюдали за происходящим.

На сегодняшний день поисковая операция на месте обрушения в Магнитогорске окончена. Из-под завалов достали 39 тел.

Но было и чудо. Настоящее и неподдельное. Из-под обломков вытащили младенца Ванюшу Фокина. Спустя 36 часов после обрушения его достал подполковник МЧС Петр Гриценко. Завернутый в одеяльце ребенок выжил. Его транспортировали в Москву, где помощь ему оказывают лучшие специалисты.

В Челябинске прошла памятная акция в память о жертвах. Сотни человек собрались в центре города и молча возложили цветы к памятнику «Орленку».

Тем временем люди вспоминают погибших от обрушения. Под завалами оказались целые семьи с маленькими детьми. Есть и чудесные истории спасения: мама с дочкой в последний момент выпрыгнули из квартиры и прямо за ними обрушился пол.

Федеральные силы МЧС готовятся улететь из Магнитогорска. Впереди инженерно-техническая часть — разбор завалов. По предварительным данным, дом разделят на две части.

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