Новый терминал аэропорта в Челябинске откроют до конца ноября

Открытие нового терминала аэропорта Баландино запланировано на 28 ноября. Об этом КП-Челябинск сообщил пресс-секретарь авиапредприятия Сергей Куклев. Таким образом, реконструкция действительно завершится в изначально озвученный срок.

Летом Счетная палата предъявила претензии — реконструкция Баландино отстает от графика. Однако в аэропорту Челябинска опровергли обвинения, объяснив, что аудиторы ориентировались на другие даты.

ЧТО БУДЕТ В НОВОМ ТЕРМИНАЛЕ

Новый терминал аэропорта занимает площадь в 16,5 тысяч квадратных метров. В нем будет четыре этажа — один технический. Пассажиры смогут использовать телетрапы, однако эта опция остается на усмотрение авиакомпании — довезти людей к борту дешевле автобусом. В зале прилета будут работать две багажные ленты, а у главного входа появится парковка на 500 мест.

Кроме терминала, в аэропорту обновили ограждение, перроны и реконструируют взлетно-посадочную полосу. Она должна получить III категорию от международной организации гражданской авиации. Это значит, что самолеты всех габаритов смогут садиться в любую погоду. Для российских аэропортов это пока большая редкость.

Урбанисты назвали транспортную схему нового международного терминала Челябинска «невероятно бездарной и античеловеческой». Фото: пресс-служба аэропорта Баландино/«Челябинский урбанист»

ШУТКИ-ПРИБАУТКИ И ПРЕТЕНЗИИ

После открытия терминала, нынешнее здание внутренних авиалиний отдадут под международные. Уже сейчас там идет реконструкция. Прежний директор аэропорта Юрий Коньков рассказывал, что в долгосрочной перспективе планируется построить новый терминал и для международных рейсов. По бумагам, это должны сделать в ближайшие 15 лет.

К проекту нового терминала предъявили претензии челябинские урбанисты.

— Абсолютно проавтомобильная, ноль удобств для пешеходов, метров зелени, деревьев. Эта площадь, как метафора, показывает прилетевшему состояние текущего Челябинска, — написал основатель проекта «Челябинский урбанист» Лев Владов.

— Это не место для прогулок. Пешеходные маршруты у нас есть, они идут вдоль терминалов. У новостройки вековые дубы сразу появляются? Все благоустройство делается потом. Терминал сдадут к зиме, и заниматься озеленением — глупая затея. Весной и займемся. Что-то будет: садик, сквер, — ответили на претензии в пресс-службе аэропорта.

Еще до открытия новое здание стало мемом. Все благодаря имени «ИГОРЬ». Кадр аэропорта с такой вывеской вызвал забавные ассоциации, например, с любителем выпить за любовь Николаевым. Но через день появилась и фамилия — «КУРЧАТОВ». Имя создателя водородной бомбы присвоили во время народного голосования. Кстати, на привокзальной площади уже установили бюст ученого. Внутри появится небольшой музей. Добавим, в международных документах аэропорт все равно будет числиться как Баландино.

У главного входа будет установлен бюст Игорю Курчатову. Фото: пресс-служба аэропорта Баландино

По расчетам специалистов, с новым терминалом вся воздушная гавань сможет «пропускать» до 2,5 млн пассажиров в год. Сейчас этот показатель на 900 тыс. меньше. Отметим, что в екатеринбургском Кольцово годовой пассажиропоток составляет 5,9 млн человек.

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Нравится наш аэропорт? Не уверены, что найдется человек, готовый дать безоговорочный ответ «да» и отстаивать свою позицию. Неравнодушный горожанин и эксперт в сфере туризма по просьбе КП-Челябинск сформулировал претензии к аэропорту. (далее)

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