«Фильмы до 50»: как будут работать кинотеатры в Челябинске

Из-за коронавируса в Челябинске ввели режим повышенной готовности. В том числе, закрыли театры и музеи, отменили концерты. А как будут работать кинотеатры? На заседании оперативного штаба губернатор Алексей Текслер рекомендовал продавать не более 50 билетов на сеанс.

Мы обзвонили кинотеатры и развлекательные центры, чтобы узнать, соблюдаются ли рекомендации. Все заявили: в будние дни на сеансы крайне редко приходит более 50 человек. Исключения составляют только премьеры и суперпопулярные блокбастеры. А сейчас еще и многие прокатчики снимают новинки с показа, понимая, что сборы могут получиться ниже запланированных.

— Установлено ограничение на продажу более 50 билетов на один сеанс в кино. При этом зрителей распределяем по залу, так, чтоб они находились на максимально возможном расстоянии друг от друга. При этом заметно снизилась посещаемость. Пока нет точной аналитики, но по ощущениям как минимум на 10 процентов, — рассказал Александр Одольский, генеральный директор холдинга «Мегаполис», куда входит одноименный развлекательный комплекс, а также кинотеатры «Алмаз» и «Этаж».

Он заверил, что ежедневно проводится санитарная обработка кресел и поверхностей — все как рекомендовал Роспотребнадзор. Посетители относятся с пониманием.

— При этом все же странно, что подобные ограничения не вводятся на транспорт, где собирается гораздо больше 50 человек. Я недавно летел на самолете, где, естественно больше 50 пассажиров. И никого не было даже в масках, — недоумевает Одольский.

Ограничения распространяются на проведение любых мероприятий. Невозможно забронировать боулинг или банкет больше чем на 50 человек. Мы позвонили под видом клиента и попробовали забронировать боулинг на 60 человек — нам отказали. Со слов представителей комплекса мероприятия с подобным количеством людей крайне редки.

В кинозалах «Ника Лэнд» нам заявили, что есть ограничение на 50 человек. При этом пока, по крайней мере, до воскресения, можно забронировать мероприятия с походом в кино и боулинг для большего количества человек.

«Синема Парк» в «Горках» пока ограничений на посещение никаких не ввел.

— Решение об ограничении должно поступить от московского руководства. Пока не было, — пояснили в колл-центре.

Со слов сотрудника ограничения по численности уже введены в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени.

Рекомендации по ограничению посещения общественных мест входит в список основных мер по профилактике коронавирусной инфекции можно почитать на сайте Роспотребнадзора.

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