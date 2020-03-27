Взрыв газа в Магнитогорске 2020: в мэрии сообщили о состоянии пострадавших

Стали известны подробности взрыва газа в доме Магнитогорска на улице Доменщиков, 19. Крупный пожар унес жизни 14-летнего подростка и 69-летней женщины из соседней квартиры.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, огнем уничтожено пять квартир на втором и третьем этажах и шесть балконов. В квартире № 74 находились двое детей — 14-летний подросток и полугодовалый малыш. Ребенка с сильными ожогами обнаружила соседка, она вытащила его на улицу. Спасти старшего брата не удалось. Смертельные травмы получила бабушка из соседней квартиры № 73.

— Травмировано двое: мальчик 2019 года рождения получил ожог 2-3 степени 100% тела, а также мужчина 1963 года рождения, у которого сотрясение головного мозга и перелом шейного позвонка. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь. Также из областной клинической больницы Челябинска прибыло две бригады специалистов, — сообщили в администрации Магнитогорска.

Всего из горящего подъезда спасли 31 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769055" frameborder="0"></iframe> Первая реакция жильцов дома в Магнитогорске, где произошел взрыв.Видео: Магнитогорск без цензуры/vk.com

— При помощи ручных лестниц вызволили 14 человек, в том числе два ребенка через окна и балконы, еще 17 человек, среди которых было четыре ребенка, вывели звенья газодымозащитной службы при помощи спасательных комплектов — специальных капюшонов, куда подается воздух, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

С огнем боролись 112 человек личного состава, 35 единиц техники.

Сразу же на месте ЧП в школе № 36 был организован штаб, который оказывал и продолжает оказывать помощь. Для них организовано горячее питание. По данным мэрии, 16 человек на ночь были размещены в гостинице, остальные граждане по собственному желанию ночевали у родственников и знакомых.

Также на месте оказывалась психологическая и медицинская помощь, ее получили 14 человек, которые не нуждались в дальнейшей госпитализации.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Взрыв в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта на улице Доменщиков,19. Сначала очевидцы услышали сильный хлопок, а затем увидели пожар.

Известно, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, затем перекинулся на другие и перешел на третий этаж.

Из подъезда эвакуировали 31 человека. Погибли двое – женщина и 14-летний ребёнок. Полугодовалый малыш получил сильные ожоги, решается вопрос о его транспортировке в Челябинск.

В школе № 36 развернут штаб. Там смогут найти ночлег те, кто остался без жилья. Прибывший на место ЧП глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что погорельцы обеспечены всем необходимым.

Предварительной причиной пожара стал взрыв газа.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребёнка в результате пожара в Магнитогорске.

Стали очевидцем ЧП, знаете пострадавших?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00