2020-03-27T09:20:08+03:00
Происшествия

Принес газовый баллон: после взрыва в Магнитогорске задержан мужчина

В городе введен режим ЧС
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиФото: ГУ МЧС по Челябинской области
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В квартире №74, ставшей эпицентром взрыва на Доменщиков, 19 в Магнитогорске, не обнаружено взрывчатых веществ. Это был взрыв газового баллона.

— Баллон принес родственник, он занимается ремонтами. Баллон в квартире стоял несколько дней. В тот вечер в квартире были бабушка и дети, она вышла на несколько минут проводить подругу, — рассказал губернатор Алексей Текслер.

Режим ЧС из-за взрыва газа в Магнитогорске.Видео:Чёрное&Белое Магнитогорск

Погибла 69-летняя женщина-соседка и ребенок 13 лет. В крайне тяжелом состоянии находится 1,5-годовалый мальчик. Вертолет санавиации готов доставить его в Челябинск, но возможности перевозить нет. 57-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Глава региона дал положительную оценку работе экстренных служб.

— Все отработали оперативно и профессионально. С 20:00 в городе был введен режим ЧС, — рассказал Алексей Текслер.

В пунктах временного размещения на 50 мест (школа, где разместился штаб, и гостиницы города) — переночевали 16 человек. Остальные — у родственников и знакомых. Сейчас совместно с жильцами идет осмотр квартир для принятия решения по дальнейшей эксплуатации дома.

Первая реакция жильцов дома в Магнитогорске, где произошел взрыв.Видео: Магнитогорск без цензуры/vk.com

— Будет оказана вся помощь, в том числе финансовая. За каждого погибшего — 1 млн рублей. 400 тыс. рублей — за утерю имущества. От 50 до 100 тыс. рублей — выплата члену семей за утрату имущества, в зависимости от ущерба, — отметил глава региона.

Взрыв дома в Магнитогорске 26 марта 2020.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Взрыв в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта на улице Доменщиков,19. Сначала очевидцы услышали сильный хлопок, а затем увидели пожар.

Известно, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, затем перекинулся на другие и перешел на третий этаж.

Из подъезда эвакуировали 31 человека. Погибли двое – женщина и 14-летний ребёнок. Полугодовалый малыш получил сильные ожоги, решается вопрос о его транспортировке в Челябинск.

В школе № 36 развернут штаб. Там смогут найти ночлег те, кто остался без жилья. Прибывший на место ЧП глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что погорельцы обеспечены всем необходимым.

Предварительной причиной пожара стал взрыв газа.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребёнка в результате пожара в Магнитогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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