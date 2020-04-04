2020-04-04T22:00:14+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 5 апреля 2020 года: отмена дневных рейсов на транспорте и бесплатные перекусы для медиков

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на 5 апреля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Автобусы ходят в течение дня, а троллейбусы и трамваи - только утром и вечером.Автобусы ходят в течение дня, а троллейбусы и трамваи - только утром и вечером.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Увы, количество зараженных коронавирусом в Челябинске и в Челябинской области продолжает расти. В субботу, 4 апреля, стало известно еще о трех подтвержденных случаях COVID-19 и трех условных диагнозах — последние предстоит перепроверить в Новосибирске.

Всего за время эпидемии в регионе выявлены 26 заболевших.

— Семь человек не имеют клинических признаков заболевания. У четырех — пневмония. У остальных болезнь протекает в легкой форме, — рассказал глава региона Алексей Текслер.

Четыре южноуральца за время эпидемии поправились и выписаны домой, двое из них — за последние сутки.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

В Челябинске и в Челябинской области продолжает действовать всеобщий режим самоизоляции. Выходить из дома разрешено на работу, с магазин и в аптеку, вынести мусор, прогуляться с собакой.

— Пока режим самоизоляции продлен до 19 апреля. Запомните эту дату, друзья! Если мы хотим как можно скорее вернуться к обычной жизни, первое, что нужно сделать — остановить болезнь. Нельзя допустить итальянского сценария, — заявил Алексей Текслер.

Силовики каждый день составляют протоколы на нарушителей режима самоизоляции. Только за минувшие сутки в регионе поймали 19 человек. Это люди, которые недавно прибыли из-за границы или имели контакты с туристами и обязаны две недели безвылазно провести дома. Их штрафуют.

Проверок на улице не избежала даже первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Так как в городе резко снизился пассажирский поток, муниципальный транспорт перешел на сокращенный режим работы. Троллейбусы и трамваи выходят на линию утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 16.00 до 21.00. Автобусы пока работают в прежнем режиме. Это необходимо, чтобы те, кто работает, могли спокойно добраться до дома.

Общая беда сплотила жителей Челябинска. Две популярные сети фастфуда предлагают бесплатно кормить врачей - медикам в форменной одежде обещают бургеры или картошку фри.

А КП-Челябинск составила карту, по которой видно, откуда в область завезли коронавирус. Из 26-ти случаев, кстати, только 11 завозные, остальные — контактные.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 5 апреля 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко – о корона-слухах: Правда ли, что вирус безопасен для детей и беременных, передаётся ли он половым путём и так уж нужно носить маски?
Эти и другие выдумки и небылицы наш обозреватель Александр Гамов обсудил с самым известным экс-главсанврачом [аудио]
Новости 24
Полицейские остановили вице-губернатора Ирину Гехт возле здания правительства Челябинской области
Замминистра строительства Челябинской области отправили в СИЗО по делу о махинациях со строительством биатлонного центра
Нарушение режима самоизоляции в Челябинской области: поймали 204 человека
Популярные сети фастфуда бесплатно накормят врачей в Челябинске
Для жителей Челябинской области, оставшихся без работы из-за коронавируса, создадут фонд помощи
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Запомните эту дату, друзья!»
Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: три подтвержденных диагноза
«Не хотела идти на мировую»: в Челябинской области насильник убил свою жертву спустя два года
Как будет работать транспорт в период всеобщей самоизоляции в Челябинске 2020: отмена дневных рейсов
Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Челябинске 2020: какие предприятия получат и на какой период
В Челябинске вернули автобус №33 Училище — ЖД Вокзал
Дефицитный продукт: жители Магнитогорска жалуются на дорогие лимоны
Митрополит Григорий отправился на машине в крестный ход по Челябинску
В Челябинской области появится служба психологической поддержки для самоизолировавшихся
«Должен рассказать все как на исповеди»: бывший мэр Челябинска заключил досудебное соглашение
Волонтеры в Челябинске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо
Не горюй на карантине: Челябинские полицейские записали видеоролик для жителей на самоизоляции
Челябинские турбазы продолжают нарушать режим самоизоляции
Дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске, восстановят за счет регионального бюджета
В Челябинской области шипуны и кликуны присматривают места для гнезд
Какие улицы обработают в Челябинске от коронавируса 4 апреля
ЧМК изготовил металлопрокат для строительства коронавирусных медцентров
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами