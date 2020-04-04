Коронавирус в Челябинске, последние новости на 5 апреля 2020 года: отмена дневных рейсов на транспорте и бесплатные перекусы для медиков

Увы, количество зараженных коронавирусом в Челябинске и в Челябинской области продолжает расти. В субботу, 4 апреля, стало известно еще о трех подтвержденных случаях COVID-19 и трех условных диагнозах — последние предстоит перепроверить в Новосибирске.

Всего за время эпидемии в регионе выявлены 26 заболевших.

— Семь человек не имеют клинических признаков заболевания. У четырех — пневмония. У остальных болезнь протекает в легкой форме, — рассказал глава региона Алексей Текслер.

Четыре южноуральца за время эпидемии поправились и выписаны домой, двое из них — за последние сутки.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

В Челябинске и в Челябинской области продолжает действовать всеобщий режим самоизоляции. Выходить из дома разрешено на работу, с магазин и в аптеку, вынести мусор, прогуляться с собакой.

— Пока режим самоизоляции продлен до 19 апреля. Запомните эту дату, друзья! Если мы хотим как можно скорее вернуться к обычной жизни, первое, что нужно сделать — остановить болезнь. Нельзя допустить итальянского сценария, — заявил Алексей Текслер.

Силовики каждый день составляют протоколы на нарушителей режима самоизоляции. Только за минувшие сутки в регионе поймали 19 человек. Это люди, которые недавно прибыли из-за границы или имели контакты с туристами и обязаны две недели безвылазно провести дома. Их штрафуют.

Проверок на улице не избежала даже первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Так как в городе резко снизился пассажирский поток, муниципальный транспорт перешел на сокращенный режим работы. Троллейбусы и трамваи выходят на линию утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 16.00 до 21.00. Автобусы пока работают в прежнем режиме. Это необходимо, чтобы те, кто работает, могли спокойно добраться до дома.

Общая беда сплотила жителей Челябинска. Две популярные сети фастфуда предлагают бесплатно кормить врачей - медикам в форменной одежде обещают бургеры или картошку фри.

А КП-Челябинск составила карту, по которой видно, откуда в область завезли коронавирус. Из 26-ти случаев, кстати, только 11 завозные, остальные — контактные.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 5 апреля 2020 года.

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