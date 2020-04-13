Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 13 апреля 2020 года: наша землячка едва не погибла от COVID-19 в Испании

В Магнитогорске под наблюдением докторов остаются жители дома по улице Жукова. После смерти соседа коронавирус диагностировали у членов его семьи. Целый подъезд закрыт на карантин. Его жильцам запретили даже выносить мусор.

А тем временем родственник торговца мясом, что привез COVID-19 из Дубаи, заявил журналистам, что собирается открывать магазинчик в Челябинске. Напомним, после того, как мужчина торговал мясом на рынке в Сибае, властям башкирского городка пришлось экстренно проводить дезинфекцию рынка...

Погибших от коронавируса в Челябинской области нет, и поэтому большинство южноуральцев не до конца понимают всю серьезность угрозы.

Предостеречь земляков от беспечного отношения к вирусу попыталась бывшая жительница Магнитки Оксана Аксенова. Женщина уже несколько лет живет в Барселоне и только что переболела COVID-19 (ее историю рассказала журналист Дарья Долинина).

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Сначала коронавирусом заболел супруг Оксаны, он работает доктором в Барселоне. А затем слегла и сама женщина.

— Давление было 61 на 37, пульс 49. И это уже после того, как я очнулась. Очень испугалась за свое здоровье. Потом поднялась температура. Пропало обоняние и ощущение вкуса. Меня выписали неделю назад, но до сих пор я не чувствую вкуса еды: соленое или сладкое — для меня непонятно, — признается Оксана.

Женщина переживает за свою малую родину. Она рассказывает: в Барселоне, в Мадриде больницы переполнены, под стационары переоборудуют отели. Под Каталонией строится госпиталь для больных коронавирусом. Тем, кто поправился, но пока что является переносчиком вируса, предоставляют номера в отелях, чтобы они не заразили домочадцев.

— Мои родители и родные в России тоже думали: коронавирус что-то типа ОРВИ. Перенеся болезнь, я говорю вам: это не так. И призывают: сидите дома! — обращается к землякам Ольна.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

С понедельника, 13 апреля, в Магнитогорске в который раз меняется график работы трамваев — он сокращен на время режима самоизоляции.

Чтобы сохранить бизнес, местные компании начали оформлять отсрочку платежей по кредитам.

Аэропорт продолжает свою работу. Но пассажирам, которые прилетают из Москвы и Новосибирска, прямо в здании аэровокзала предлагают сдать тест на COVID-19.

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Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 13 апреля 2020 года

На утро 13 апреля в Челябинской области 42 подтвержденных случая коронавируса и девять условно подтвержденных.

В больницах остаются 30 человек: Челябинск — 10, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 6, Бреды — 4, Верхнеуральск — 2, Аша — 1, Снежинск — 2.

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