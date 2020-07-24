2020-07-24T22:05:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 25 июля 2020: продление режима ограничений и планы на отпуск

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 июля 2020
Рустам ЯХИН
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Обычный день из жизни города, где бушует пандемия коронавирусаОбычный день из жизни города, где бушует пандемия коронавирусаФото: Валентина ВАГАНОВА
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Вторая половина лета в разгаре, а коронавирус не дает Челябинской области вздохнуть полной грудью. Статистика заражений COVID-19 растет и режим ограничений продлен еще на две недели.

Почему челябинцы пошли сдавать тесты на антитела к коронавирусу и как долго держится иммунитет

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Статистика: Коронавирус74.рф

Статистика: Коронавирус74.рф

На утро 25 июля в регионе зафиксировано 10891 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 134 человека.

При этом из больниц выписали 123 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 7083 пациента. Еще 3534 заболевших продолжают лечение.

За прошедшие сутки от болезни погибло три человека. У каждого из них коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— злокачественное новообразование — мужчина, 64 года;

— атеросклеротическая болезнь сердца — женщина, 67 лет;

— лимфома, гипертоническая болезнь — женщина, 67 лет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк, но только экспозиции на открытых территориях;

— парки и аттракционы.

В пятницу, 24 июля, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинске 2020 в связи с коронавирусом. Теперь южноуральцам придется сидеть на самоизоляции до 9 августа. Отметим, что прежнее распоряжение продлевало режим до 26 июля.

Есть и приятные новости. Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение – после перерыва в четыре с лишним месяца, связанного с пандемией COVID-19. Теперь на отдых или по делам можно будет летать в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Скоро челябинцы смогут летать заграницу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скоро челябинцы смогут летать заграницуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вполне возможно, что скоро в Челябинскую область нахлынут толпы туристов. На YouTube канале «Спорт-Марафон» с аудиторией почти в 100 тысяч пользователей выйдет ролик, посвященный национальному парку «Таганай». Премьера назначена на 28 июля. Зрителям расскажут о достопримечательностях и всех туристических фишках нацпарка.

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске готова дополнительная база для больных СOVID-19. Она откроется на Тимирязева, 17 в здании Областного перинатального центра. Это учреждение сможет принять 100 зараженных. Кстати, недавно там разразился скандал. Появилась информация, что врачам, которые не хотят работать с ковидными больными, выдвинули ультиматум — увольнение по собственному желание либо продолжение трудовой деятельности в новых условиях. Позже минздрав региона такие заявления опроверг.

Врачам станет легче работать в своих костюмах с уходом жары Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врачам станет легче работать в своих костюмах с уходом жарыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У жительницы Челябинска нашли антитела к коронавирусу. Об этом стало известно из результатов бесплатного теста на COVID-19, который проводил Роспотребнадзор. Сама девушка заявила, что даже не знает откуда у нее взялся иммунитет к новому вирусу.

Тест на коронавирус можно пройти в платной клинике, однако придется выложить за это немалую сумму Фото: Валентина ВАГАНОВА

Тест на коронавирус можно пройти в платной клинике, однако придется выложить за это немалую суммуФото: Валентина ВАГАНОВА

Также напоминаем, что путешествия по России во время пандемии коронавируса для жителей Челябинской области станут экономичнее. Теперь туристам будут выплачивать компенсацию в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Однако, как считает журналист КП-Челябинск, это нововведение — «очередной популизм», который не принесет ощутимой пользы для любителей путешествий. К такому выводу она пришла, проведя анализ предложений туроператоров в своей статье.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 25 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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