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Прокуратура запросила 1 год и 10 месяцев для бывшего вице-губернатора Косилова за ДТП

Приговор бизнесмену огласят через неделю
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Андрей Косилов на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM)

Андрей Косилов на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM)

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура запросила для бывшего вице-губернатора Андрея Косилова 1 год и 10 месяцев, но не лишения, а ограничения свободы за ДТП. Об этом стало известно сегодня в Аргаяшском районном суде, где прошли прения сторон. Информацию КП-Челябинск рассказала адвокат бизнесмена Анастасия Таминдарова.

— 1 год и 20 месяцев ограничения свободы, 2 года лишения права управления транспортным средством, — уточнила Анастасия Таминдарова.

Оглашение приговора назначено на 10 февраля, 10:00.

Напомним, ДТП с участием Андрея Косилова произошло в июле 2019 года на трассе в Аргаяшском районе. Бизнесмен обгонял на своем внедорожнике попутную машину, когда на одной с ним полосе оказалась Lada Vesta, в которой ехала компания молодых людей. Косилов попытался вернуться на свою полосу, но туда же дернулся и водитель отечественной легковушки. В результате машины столкнулись лбами, сильно пострадала пассажирка «Весты» Анастасия Вяткина.

На ее реабилитацию Косилов вложил много средств, однако родители Насти все равно захотели добиваться справедливости в суде, и адвокаты девушки запросили с бизнесмена 13 млн рублей. Но он посчитал сумму слишком завышенной, да и вообще заявил, что не виноват в ДТП, поскольку оно произошло на его полосе.

Дело длится уже очень долго, его даже успели обсудить в шоу Андрея Малахова. А виной всему многочисленные экспертизы, которые назначали несколько раз. Теперь суд как никогда близок к завершению этой истории.

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ДТП