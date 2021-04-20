Бездомный щенок помог девушке из Челябинска стать кинологом: «Отец поставил условие - если добежит за нами, то заберем»

У Екатерины две собаки - домашняя по кличке Стив и служебная - Зита. Фото: Кирилл САДЫКОВ

КП-Челябинск продолжает проект об удивительных историях домашних животных, которые кардинально изменили жизнь своих хозяев. Кто-то сохранил семью благодаря своему питомцу, кто-то решился на рождение ребенка, кто-то исполнил мечту детства, а кто-то благодаря четвероногому нашел свое призвание, как героиня этого материала.

Бездомный щенок предопределил будущую профессию Екатерины Назаровой из Челябинска. Лохматый появился внезапно, когда девушке было16. Эта встреча однозначно стала судьбоносной. Из-за собаки Екатерина отказалась поступать в институт, на чем очень настаивали родители, благодаря питомцу она нашла профессию по душе — кинолог — и встретила свою любовь. Да и жизнь беспризорного Стива могла сложиться иначе (не исключено, что трагично), если бы семь лет назад, в новогодние каникулы, он не увязался за семьей Екатерины...

СБЫЛАСЬ МЕЧТА

Был один из праздничных январских вечеров. Семья Екатерины вместе с друзьями ходила по гостям. На улице к родителям с детьми подбежал лохматый щенок. Ребята погладили собачонка, он завилял хвостом и привязался к компании. Пес не отходил от людей ни на шаг, ждал, когда они заходили поздравить близких. Екатерина, давно мечтавшая о собаке, подумала забрать хвостатого. Но знала, отцу затея не понравится, он всегда был против собаки в квартире. Когда пришло время возвращаться домой, Екатерина все-таки решилась спросить разрешения у папы. И ее молящие глаза растопили его сердце.

— Если добежит за нами до дома, то заберем. Но при одном условии — ты его не зовешь, вообще не обращаешь на него никакого внимания, — отрезал отец.

Лохматый сам будто понял это условие и не убежал. Так он и стал членом семьи.

— Папа сказал: «Собака полностью на твоей ответственности». Так оно и получилось. Все гулять — Катя с собакой, все в кафешку — Катя с собакой. Ну не везде же с собакой пойдешь, точнее, никуда с ней не пойдешь. Однако я знала, что это моя собака, знала, что никто с ней не будет гулять, кроме меня. Единственное, когда я уже устроилась на работу и была в командировке, папа брал ответственность на себя и гулял с ним, — рассказывает Екатерина.

Стива подобрали с улицы щенком. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ОТЕЦ БЫЛ ПРОТИВ КИНОЛОГИИ

Девушка начала заниматься со Стивом. Тогда она ничего не знала о профессиональной дрессировке, находила в интернете советы, как обучить собаку простейшим командам: «рядом», «сидеть», «лежать», «лапу». И что-то ей удалось донести до пса.

— Конечно, по сравнению с моей служебной собакой это две разные собаки. Он совершенно непослушный, совершенно ничего не умеет, но это домашняя собака. Мне иногда говорят: «Вот, ты кинолог и у тебя такая собака». Я отвечаю: «Это моя домашняя собака, пусечка». У людей, конечно, много претензий по этому поводу. Они считают, раз я кинолог, значит, у меня должна быть идеальная собака. Но идеальных собак, как и людей, не существует, — считает девушка.

Стив может залаять на улице, подбежать к прохожим — хочет со всеми играть. И это некоторым не нравится. Потому Екатерина гуляет с ним на поводке и в наморднике.

Стив знает базовые команды. Но знаком и с некоторыми трюками. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Занимаясь со Стивом, Екатерина увлеклась кинологией. Решила после школы поступать в кинологический колледж. Однако отец был категорически против.

— Папа сказал: «Зачем ты оканчивала 11 классов, если пойдешь в обычный колледж». Я ответила, что там учат обращению с собаками, а я хотела дать мозгов Стиву. На тот момент ему было два года. Папа был против. Мама всегда занимала нейтральную сторону, потому что не хотела портить отношения ни со мной, ни с отцом. В итоге я просто не поехала на вступительные экзамены в институт, факультет был связан вроде бы с таможенным делом. Конечно, впоследствии это тоже могло уйти в кинологию, но могло и нет.

КАК ХРУПКАЯ ДЕВУШКА СТАЛА ОХРАНЯТЬ ЗЭКОВ

Во время учебы Екатерина с подругой подрабатывали в зоогостинице. Выгуливали и кормили собак, чьи хозяева уехали в отпуск.

— Я была на этой подработке, туда приехала Наталья, сейчас она является моей непосредственной начальницей. Мы разговорились. Наталья спросила нас: «Ну что, девочки, куда после учебы? Мы такие: «В МВД!». Она сказала: «Удачи вам, но если у вас не получится, буду рада вас видеть во ФСИН». Я тогда подумала, да не, колония, преступников охранять, осужденных... Это же страшно! И не очень-то приятно, если честно. Но потом я начала искать работу, прошел месяц-два... В МВД сказали, что берут только парней, и то, которые отслужили в армии. Так я устроилась в колонию и работаю здесь уже третий год.

Екатерина работает в колонии третий год. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Служебную собаку Екатерины зовут Зита. Ее она получила пятимесячным щенком. В колонию тогда привезли двух овчарок, и девушке предстояло выбрать, с кем служить.

— Я у своего парня спрашиваю (он тоже работает с собаками — прим. авт.),как собаку выбирать. Он говорит: «Та, которая проявляет характер и умеет кусаться, ту и бери». Я говорю: «Как?! Она же меня будет кусать». Но он успокоил: «Мы ее воспитаем». Я зашла, их посадили в выгульную зону. Они, конечно, обе начали на меня прыгать, ну и ту, что больше старалась обратить на себя мое внимание, слегка покусывая, я и взяла. Сейчас она очень сильно изменилась: стала спокойной и послушной — это результат дрессировки и воспитания.

Зита живет с Екатериной и вместе с ней ездит на службу. Кинолог отмечает, возможность забирать собаку домой — огромный плюс в ее воспитании. Зита показывает неплохие результаты, участвует с Екатериной в соревнованиях профессионального мастерства среди исправительных колоний области. Кинолог планирует заявить Зиту на соревнования более высокого уровня.

Зита. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Собака живет со мной, и я этому несказанно рада. Когда она с тобой в квартире постоянно, то лучше усваивает команды. Даже элементарно, я ем, она подходит, я командую: «Место». Так выработалась команда.

Стива Екатерина тоже предлагала на роль своей служебной собаки. Но какие шансы у беспородного пса? Побоялись — не потянет.

— А я думаю, он потянул бы. Конечно, с ним сложнее, чем с сукой. Просто потому что кобели обычно сложнее. Но здесь от меня зависело, я должна была настаивать на его работе. Если бы я сказала, что он умеет это, это, это, может быть, и посмотрели бы на него.

Зита хорошая девочка, показывает неплохие результаты и участвует с Екатериной в соревнованиях. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЗАЩИТИЛ ОТ РАЗЪЯРЕННОЙ СОБАКИ

Стив — сообразительный парень и горой стоит за свою хозяйку. Недавно он спас ее от нападения собаки.

— Мы гуляли за домом. Стив был в наморднике. И тут появилась из ниоткуда собака примерно такого же размера, как он, в ошейнике. Подошла к нам и начала кидаться. Я со Стива намордник сняла, не знаю, зря, не зря это сделала. Но а как? Получается, она его кусает, а он ничего сделать не может. Он ее тоже начал кусать, завязалась потасовка. Я стала пришлую собаку отгонять, а она кинулась на меня. У Стива просто крышу сорвало, он бросился меня защищать и уже мне пришлось его оттаскивать.

Если честно, хвалить я его не стала. Пришла домой, обняла, разревелась. Он посидел возле меня, понюхал, облизал мне лицо, стараясь отвлечь и приободрить. Мы оба успокоились, пошли мыть лапы. Я не знаю, как себя правильно в этой ситуации повести. Да, он с одной стороны молодец, он начал меня защищать, с другой — нельзя поощрять такое поведение.

Стив гуляет в наморднике. Но в тот раз его пришлось снять, чтобы защититься. Фото: Кирилл САДЫКОВ

СОБАКА ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ

— Стив придал мне уверенности в себе, — говорит Екатерина. — В плане того, что я смогла доказать папе, что я все-таки не просто так пошла в эту профессию. Я занимаюсь собакой, она показывает результаты. Моя служебная собака действительно работает. Папа принял мой выбор. Сказал: «Ладно, нравится тебе, работай». Конечно, сначала не все получалось, я даже была несколько раз покусана. Бывает всякое. Когда собаки дерутся, ты их разнимаешь. Естественно, я не умеючи подставляла и ноги, и руки. Папа в такие моменты говорил: «Я тебя до 18 лет — без единого шрама, а ты!». Ну а что поделать, перематывал, перевязывал.

Зита хорошо выполняет выборку вещи по запаху. Благодаря своему чуткому нюху, она быстро и точно определяет, какому человеку принадлежит вещь. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Этот навык помогает собаке искать преступников по следу, находить наркотики и другие запрещенные вещи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Благодаря Стиву Екатерина встретила своего возлюбленного, он работает в правоохранительных органах, тоже с собаками. Девушка познакомилась с ним на площадке для выгула.

— Когда мы встретились, у него был десятилетний кобель. Его уже сейчас нет, мы его похоронили полтора года назад. Такое состояние у своего молодого человека я видела впервые. С собакой ему было очень тяжело прощаться. Через год я спросила: «Ну что, собаку новую будешь заводить?». Ему нужна собака для работы. На что он ответил: «Я еще не готов».

Сейчас молодая пара живет с двумя собаками — обе Екатерины. Иногда берут брошенных питомцев на передержку и находят им дом. Так, недавно они подобрали с улицы щенка. Вместе с пожилой соседкой обустроили ему уголок в подъезде. Расклеили объявления, кормили, ухаживали за ним. И вскоре для малыша нашлись хозяева.

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