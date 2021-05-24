«Звонил, пока мама была в саду»: стали известны подробности инцидента в Челябинской области, когда подросток пригрозил прийти в школу с пистолетом

Звонок-угроза поступил на номер 112 Фото: АННА ВОЛКОВА

Стали известны подробности инцидента с подростком из Миасса Челябинской области, который позвонил 112 и пригрозил, что придет в школу с пистолетом. Все случилось в воскресенье, 23 мая.

Звонок в Единую диспетчерскую службу поступил в 12:30, через пять минут все службы города стояли на ушах. Звонивший сказал, что у него есть пистолет и он собирается прийти в школу, но в какую именно, когда и зачем — не сообщил. Сам мальчик учится в школе №9.

— Мальчик утверждает, что звонил не он, а то ли его друг, то ли малолетний брат с его мобильного телефона. Мать во время инцидента находилась в саду, — сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

С подростком провели беседу. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности. В мэрии Миасса сказали, что ему еще нет 14 лет. А значит понести наказание могут родители.

В ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздерживаются. В мэрии Миасса КП-Челябинск сообщили, что официально полиция пока не направляла материалы по ЧП ни в школу, ни в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, 20 мая в челябинской гимназии № 23 начался переполох из-за шестиклассницы с пневматическим пистолетом. Ее увидели в стенах школы, а позже на место происшествия приехали силовики и бригада скорой помощи. Со слов полиции, девочка взяла оружие у охранника, чтобы сфотографироваться. Что известно о шестикласснице — читайте в нашем материале.

Насколько оборудованы школы в Челябинской области металлоискателями, тревожными кнопками и другими средствами защиты — в нашей публикации. 11 мая усилить меры безопасности поручил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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