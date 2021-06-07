Уход оппозиционных депутатов и делаем выводы из праймериз в Челябинской области

Хоккеист Сергей Гомоляко занял первое место по количеству голосов в праймериз «ЕР» в Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прошедшая неделя для Южного Урала ознаменовалась визитом ФСБ в региональный Минстрой, а также итогами подведения процедуры праймериз у партии «Единая Россия». Кроме того, партия власти лишилась сразу пятерых своих представителей.

В «Единой России» подвели итоги праймериз в Челябинской области

За вице-спикера ЗСО Владимира Павлова отдали 11 217 голосов. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

На прошлой неделе региональный оргкомитет партии «ЕР» подвел итоги предварительного голосования на выборы в Госдуму. Всего было подано на участие 198 заявлений, но одобрено из них только 135.

В этот раз электронное голосование проходило в электронном формате — избирателям нужно было выбирать кандидата через портал Госуслуг. Что касается результатов, то они получились достаточно предсказуемыми.

По количеству голосов, которые указаны на сайте праймериз, первое место занял спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко (39 595 голосов). На втором месте главный врач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко (37 213 голосов). Третью строчку по итогам голосования занял вице-спикер Заксобрания Олег Голиков (36 024 голоса).

В пятерку вошли действующий депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (31048 голосов) и депутат Заксобрания Алексей Денисенко (21 809 голосов). Всего в списке праймериз указаны голоса за 70 кандидатов. Но важно учитывать, что непосредственно список кандидатов на выборы может измениться, предполагается, что его возглавит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По Челябинскому одномандатному округу больше всех голосов набрал Владимир Павлов, за его кандидатуру проголосовали 11 217 человек. По Коркинскому округу в лидеры вышел главный врач челябинской детской поликлиники Антон Рыжий (10 043 голоса). Златоустовский округ «взял» Олег Колесников, набрав 28 273 голоса. По Металлургическому — Владимир Бурматов (31 239 голосов), а по Магнитогорскому округу лидером стал депутат Госдумы Виталий Бахметьев (19 097 голосов).

ФСБ задержала первого заместителя министра строительства Челябинской области

Общественность полагала, что перед выборами в Госдуму у силовиков должно было бы быть затишье в плане громких задержаний, но этого, как оказалось, не произошло. На прошлой неделе сотрудники управления ФСБ пришли прямо на работу к первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкину. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о получении взятки.

В министерстве Белавкин отвечает за коммунальную сферу. Именно к ней возникло много претензий. В жару оказалось, что водоводы во многих городах области не выдерживают критики, люди вынуждены были оставаться без водоснабжения.

Напомним, в конце января новым начальником УФСБ по Челябинской области стал генерал-майор Дмитрий Иванов. И как раз через месяц после его вступления в должность в регионе начались громкие задержания чиновников. Первым был отправлен в СИЗО за взятку вице-мэр Челябинска Олег Извеков, затем силовики нагрянули к главе Троицка Александру Виноградову, который сейчас находится под домашним арестом. Также уголовное дело возбуждено и в отношении директора аэропорта имени Курчатова.

Челябинские депутаты, входящие в пул Барышева, покинули ряды «Единой России»

На прошлой неделе ряды «Единой России» в Челябинске покинули сразу пять депутатов Металлургического райсовета. Так, заявления о сложении мандатов подали Татьяна Соколова, Юлия Животко, Татьяна Рой, Александр Капитан и Антон Хромов. (Последние двое входят также в городскую думу). Отметим, что уход депутатов из партии на их действующие полномочия не повлияют — они могут и дальше работать в представительных органах.

Таковы последние новости о политике за прошедшую неделю.

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