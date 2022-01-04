«Для города это вообще не деньги»: Артемий Лебедев вступился за челябинских китов стоимостью 10 млн рублей

Фото: Кирилл САДЫКОВ / Иван МАКЕЕВ

Артемий Лебедев вступился за скандальные фигуры китов, которые установили на набережной в Челябинске. Дизайнер опубликовал видеоролик в своем аккаунте TikTok, где заявил, что многие просто не разбираются в тратах городского бюджета

— Это смешно, конечно. Какие-то люди, которые ничего не понимают в стоимости городских объектов, утверждают, что поставили довольно крупных китов, и стоило это почти 10 миллионов рублей — для города это вообще не деньги. Город тратит такие большие деньги на такие разные вещи, что, если бы кто-то просто хотя бы раз в жизни посмотрел на статьи бюджета, навсегда все вопросы бы просто отпали. Потому что городской бюджет не надо сравнивать со своим личным семейным, — заявил Лебедев.

Он также упомянул аналогичные статуи китов с китайского сайта и добавил, что большие городские киты никак не могут стоить 500 долларов. Подписчики Артемия неоднозначно восприняли вышедший видеоролик, многие не могут понять, дизайнер так шутит или всерьез считает, что с китами все хорошо.

Напомним, три кита были сделаны из прутьев и зеркал, а ночью на них загоралась подсветка. Высота конструкций составляет от 3 до 4,5 метров.

За создание и установку фигур фирме «Городской дизайн» должны были выплатить 9,7 млн рублей. Согласно контракту, самый большой кит обошелся в 3,7 млн рублей, а два других — 6 млн рублей в сумме.

Не всем горожанам понравился результат работы подрядчика. Челябинцы усомнились в качестве материалов, из которых сделаны фигуры. Вдобавок внешний вид фигур оказался далеко не таким же впечатляющим, как у зарубежного аналога, который брали за образец. В результате власти решили убрать фигуры с набережной, и 1 января их уже было.

Летом прошлого года Артемий Лебедев приезжал в Челябинск и вместе с губернатором Алексеем Текслером обсуждал развитие города. Тогда же стало известно о квартале «1736», разработанным дизайнером — это современное пространство, которое планируют организовать на месте рынка «Пешеходный» на пересечении улиц Карла Маркса и Российская. А в декабре Лебедев посетил Чебаркуль, чтобы разработать для города концепцию развития туристического потенциала, инфраструктуры и социального комфорта.

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