Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 февраля 2022: ошибочный сертификат с четырьмя прививками и очереди на ПЦР

В поликлиниках выстроились очереди. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области статистика заражений коронавирусом растет бешеными темпами. На неделе суточная заболеваемость перевалила за пять тысяч случаев. При этом в школах на дистант отправляют выборочные классы, а в поликлиниках огромные очереди. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 февраля 2022 г.

Кто крайний?

Таких очередей город не видел давно. Да и раньше они были только на концерты, а теперь выстраиваются в поликлиниках. Мы побывали в нескольких учреждениях и убедились, что по утрам коридоры заполнены.

В поликлиниках постарались развести потоки людей: с симптомами коронавируса — в одну сторону, на прием к врачам — в другую. В поликлиниках также заработали «ковидные отделения». 7 февраля такое откроется на базе ГКБ 8.

Но особенно жалко тех, кто пытается сдать ПЦР и выяснить точный диагноз. В ГКБ 1 очередь настолько большая, что людям приходится ждать на улице. Заметим, что на этой неделе ожидается похолодание, поэтому в ожидании можно и вовсе ослабить иммунитет.

Люди в очереди на ПЦР. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вот сдавать платно в Челябинской области оказалось затратным. Наравне с Москвой, Якутией и Камчатским краем мы вошли в десятку российских регионов, где платное ПЦР-тестирование на коронавирус обходится дороже всего.

По четыре прививки

Казус произошел с двумя жительницами Челябинской области. Анна Ярославцева не получила сертификат о вакцинации, но оказалось, что данные не потерялись, а «ушли» к женщине с такими же фамилией, именем и отчеством. Совпала и дата рождения, но год был разный. А когда сертификат все-таки пришел, в нем было указано о постановке аж четырех прививок. Сейчас врачи и техники разбираются, почему система объединила прививки разным людям.

Уроки на выбор

В школах Челябинской области пока не вводят обязательный дистант. Эту форму предлагают только классам, где много заболевших. Но родители такое положение дел пугает.

— У нас вообще произошло что-то странное. Из параллели отправили только наш класс на дистант. Как всегда, в день было по одному уроку, остальные ограничились выдачей задания в сетевом. А в пятницу уже вывели с дистанта, — пожаловалась читательница КП, чей ребенок учится в челябинской школе.

Все классы отправили на дистант только в Озерске. Там школьники будут учиться дома до 13 февраля.

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