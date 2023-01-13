Вносишь 100 рублей – платишь сверху 50! Жителей Челябинской области шокировала комиссия при оплате за газ

Но по-прежнему есть варианты платить за коммуналку без комиссии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Магнитогорска негодуют – в офисе ЕРКЦ, где оплачивают коммуналку большинство пенсионеров, появилось объявление: «С 1 января 2023 года с квитанций Новатэк за газ будет взиматься комиссия 1,5%, но не менее 50 рублей». Разбираемся, что за комиссия и где можно оплатить услуги без дополнительной платы.

— В кассах зачастую платят пенсионеры, и с них сдирают по 50 рублей. Это куда такое годится??? – возмущается читатель КП-Челябинск. – Они и так на свои пенсии выживают, а тут еще эта обдираловка.

В «НОВАТЭК-Челябинск» нам объяснили – комиссию ввел Челябинвестбанк, который реализует проект системы «Город».

— С конца 2022 года ряд финансово-кредитных организаций ввел комиссию на платежи за потребленный газ от населения. Размер комиссии устанавливается непосредственно банками и платежными системами, — объясняют в «НОВАТЭК-Челябинск».

Вот такое объявление появилось в ЕРКЦ Магнитогорска. Фото: Магнитогорск LIVE/vk.com

В компании добавили, что неоднократно извещали абонентов об изменениях, в том числе в квитанциях за газ. Информационные письма направили и главам муниципалитетов.

В Челябинвестбанке КП-Челябинск пояснили, что с 1 января «НОВАТЭК» прекратил оплачивать банковские услуги по организации приема оплат за газ через систему «Город», поэтому банк был вынужден переложить комиссию за переводы в адрес поставщика услуг на плательщиков.

— Появление комиссии связано исключительно с решением ООО «НОВАТЭК-Челябинск» прекратить оплату комиссию банка с этой даты. До этого времени услуги банка оплачивались ООО «НОВАТЭК-Челябинск», и комиссия в кассах системы «Город» с плательщиков не взималась, - сообщили в Челябинвестбанке.

Газ – далеко не первая услуга, за которую стали брат комиссию при оплате в кассах системы «Город». С 1 марта 2021 года комиссию через систему берут при оплате отопления, света и горячей воды в адрес «Уралэнергосбыта», «УСТЭК-Челябинск», а с 1 сентября – за мусор в адрес ЦКС.

— Это наиболее крупные организации, которые не оплачивают банковские услуги по приему оплаты. Соответственно, по этим организациям банк был вынужден ввести комиссию с плательщиков. При этом большинство поставщиков услуг, в том числе из сферы ЖКХ, продолжают оплачивать услуги банка, что дает возможность принимать платежи граждан без дополнительной комиссии, — разъяснили в Челябинвестбанке.

Напомним, раньше комиссии включались в коммунальные тарифы, а в 2020 году это сделать запретили, чтобы исключить риск двойной оплаты. Антимонопольная служба региона законность комиссии подтвердила, хотя, как выяснил журналист КП-Челябинск в беседе с коммунальным омбудсменом Челябинской области Анатолием Вершининым, особой выгоды для большинства плательщиков нет.

КАК ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ БЕЗ КОМИССИИ

Поставщики услуг всеми способами пытаются мотивировать южноуральцев оплачивать услуги через приложения и личные кабинеты компаний. Но пожилые люди по большей части привыкли платить в кассах или отделениях «Почты России». Так как же заплатить за газ без комиссии?

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