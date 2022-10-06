«Сострадать и сочувствовать, выполняя посильную помощь»: как пережить 2022 и не сойти с ума

Главное, принимать свои чувства, уверена психолог. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чувствуете тревогу из-за частичной мобилизации, новостей и атмосферы вокруг? Это нормально. Волнуются те, чьи близкие попали под частичную мобилизацию. Вторичную тревогу испытывают те, кто переживает за то, что происходит с другими людьми. Об этом и том, как справиться со стрессом, рассказала в эфире радио КП-Челябинск психолог и помощник уполномоченного по правам человека Челябинской области Жанна Кулькова.

1 ШАГ: ПРОГОВАРИВАЕМ, ЧТО ОНИ/МЫ НЕ РАВНОДУШНЫЕ

− Мы поддерживаем людей в том насколько они эмоционально принимают эти непростые обстоятельства сегодняшней жизни. Проговариваем, что они не бесчувственные, не холодные, не инертные и не равнодушные. Поддержать человека в том, что он чувствует и переживает, очень важно. Человек должен понять, что с ним все нормально. Он нормальный, и положено так живому человеку реагировать, − рассказывает Жанна Кулькова. − А вот насколько эти переживания для него самого дискомфортны, выбивают из колеи, не дают выполнять повседневные задачи, это уже второй вопрос. И задача перед специалистом и самим человеком, как раз с этим справляться.

2 ШАГ: ЛОКАЛИЗУЕМСЯ И ИЗБЕГАЕМ

− Один из успешных приемов – локализовать себя от информации, устраниться из зоны обсуждения и информационных потоков, − уверяет психолог. − Если контакт с кем-либо осложнен из-за разных позиций и точек зрения, конечно, этих людей стоит избегать. Потому что каждый из нас всегда стремится переубедить другого − это так природой заложено, что мы хотим заручиться союзниками. В этой борьбе в кругу близких могут случиться очень серьезные конфликты.

3 ШАГ: СОСТРАДАТЬ, ОКАЗЫВАЯ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

− Сострадать и сочувствовать можно со слезами на глазах, сидеть и руки заламывать. А можно сострадать и сочувствовать, выполняя какую-то посильную помощь, оказывая содействие, принимая участие в жизни того, чьи беды ты принимаешь близко к сердцу. И это наиболее конструктивный выход из этого эмоционального состояния. Люди часто говорят: «Я не могу с этим жить, нужно что-то делать, дайте таблетку или что-нибудь сделайте со мной, чтобы я перестал так страдать». Перенаправьте эту энергию на конструктивную действенную помощь, − советует Жанна Кулькова. − Почему у нас сейчас так активно развивается волонтерское движение, добровольческая помощь. Потому что это возможность людям трансформировать свои эмоции в какие-то реальные, ощутимые действия, результаты. Это очень важно. Если я хочу помочь, если я переживаю, что я могу сделать? Это тот вопрос, который каждый из нас может себе задать.

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