Последний раз такое было 5 лет назад: Роспотребнадзор назвал число школьников, заболевших после обеда с столовой

В школу нагрянули с проверкой всевозможные инстанции. Фото: прокуратура Челябинской области

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области озвучили данные по числу заболевших после обеда в столовой лицея № 142. По словам замруководителя ведомства Светланы Лучининой, за помощью к медикам обратились пятеро школьников. Но заболевших может быть и больше. В статистику не вошли те, кто лечился дома.

— Первые заболевшие, которых мы подробно разобрали и провели эпидрасследование, появились в ночь на 17 февраля. Мы подозреваем пищевой тип передачи. Инкубационный период норовирусной инфекции — от 4 до 48 часов, может быть в течение 72 часов, — прокомментировала на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Светлана Лучинина.

Она отметила, что само выздоровление наступает от 12 до 72 часов без всякого вмешательства, но бывают исключения. Именно поэтому пятерым ученикам потребовалась помощь врачей.

Напомним, после обеда в школьной столовой ученики заразились норовирусом — это острая кишечная вирусная инфекция, вызывающая поражение желудочно-кишечного тракта и обезвоживание. Заражение через пищу — частый путь передачи вируса.

По предварительным данным, инфекция могла занести заболевшая сотрудница столовой. Но в Роспотребнадзоре вспышку заболевания напрямую не связывают с ней, поскольку она может быть такой же пострадавшей, как и дети. Тем более, у большинства взрослых инфекция протекает бессимптомно.

Как отметила представитель Роспотребнадзора, заражающая доза норовируса очень маленькая — достаточно 10-100 вирусных частиц, в то время как у сальмонеллы — 10 в шестой степени. Предупредить передачу вируса можно только соблюдая гигиену.

Последний раз вспышка норовируса в Челябинске была 5 лет назад, и тоже в школе.

В челябинском лицее № 142 после ЧП устроили дезинфекцию. Работников пищеблока временно отстранили от работы — до тех пор, пока не придут результаты анализов. Продолжают проводить лабораторные исследования пищи и воды. Занятия в школе не отменили, но классы предписано чаще проветривать.

Помимо школьников плохо себя почувствовали и некоторые учителя. После происшествия устроить проверку в лицее поручил глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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