Бывшего начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова отправили в СИЗО

Ринат Кучитаров в зале суда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 7 декабря, бывшему начальнику комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову избрали меру пресечения. Заседание прошло в Тракторозаводском районном суде. Адвокаты просили домашний арест для чиновника, но суд принял сторону гособвинения, и Кучитарова отправили в СИЗО до 5 февраля. Новый год он встретит за решеткой.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — уточнили в Тракторозаводском районном суде.

Напомним, Ринат Кучитаров ушел с поста начальника комитета дорожного хозяйства 5 декабря, и в тот же день его задержали силовики. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета пришли к чиновнику домой и на работу — в кабинете прошли обыски. Позже появилось видео из его особняка в Тарасовке. По версии следствия, в 2020 году Кучитаров оплатил работу по контракту на озеленение Челябинской области по завышенной стоимости. Тогда вместо 34 млн из бюджета ушло 97 млн млн рублей.

Кучитаров возглавлял комитет на протяжении трех лет. За это время жители Челябинска нередко жаловались на работу КДХ: претензии касались как дорог, так и озеленения. Теперь место чиновника займет его бывший заместитель — Ирина Степанова.

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