«Кошмарил бизнес и вымогал деньги»: глава УВД Челябинска призвал пострадавших от действий Альфреда Джавадова обращаться в полицию

Альфред Джавадов прославился своими рейдами по ресторанам Челябинска, где он искал нарушения. Фото: vk.com/alfredmoskvaooh

Полиция Челябинска ищет бизнесменов, которые пострадали от действий местного блогера и бывшего участника «Дома-2» Альфреда Джавадова. Такое завление сделал глава городского УВД Андрей Меньшенин во время аппаратного совещания в мэрии. Он обратился к главам районов, чтобы те сообщили о жалобах предпринимателей.

— В связи с резонансным задержанием Альфреда Джавадова за ряд преступлений, — сказал Андрей Меньшенин. — Прошу обратить внимание глав районов по обращениям, которые были от рестораторов, индивидуальных предпринимателей, у которых он вымогал средства, кошмарил бизнес. Передавайте в органы полиции, чтобы мы проверили.

Сейчас против Альфреда Джавадова возбуждено уголовное дело за мошенничество. По данным КП-Челябинск, скандальный блогер обманул ресторан Subway на 30 тыс. рублей. Эти деньги Джавадов потребовал за оплату штрафов за нарушения, которые он якобы нашел в заведении.

Альфреда Джавадова задержали 17 декабря, после чего на блогера завели дело за хулиганство. В ходе своего очередного рейда в одном из ресторанов они выстрелил владельцу заведения в лицо из газового пистолета.

Альфред Джавадов родом из Сатки. В 2016 году он стал участником шоу «Дом-2», где продержался 17 дней. Затем в Челябинске он начал публиковать в своем телеграмм-канале скандальные видео с проверками ресторанов и магазинов. Блогер заставил изрядно понервничать владельцев «Ашана», стрип-клуба, даже устроил стрельбу в одном из заведений. Последний «выход» Джавадова состоялся в KFC, блогера не устроили мятые банки пива.

Ранее заявление сделал представитель главы Чеченской Республики в Челябинской области Арби Яхъяев в своем видеообращении он назвал Джавадова мошенников, который прикрывается связями с чеченцами.

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