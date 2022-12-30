Проводы мобилизованных, закрытие магазинов и отправка тигра: топ-10 лучших фото 2022 года

Главным событием года стала спецоперация и перестройка жизни на Южном Урале Фото: архив КП

Каждый раз мы говорим, что уходящий год был непростым. Но 2022й — особенно. Эксперты радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) назвали главном событием года специальную военную операцию и перестройку жизни на Южном Урале. Жители Челябинской области сплотились, чтобы помочь солдатам на передовой и найти альтернативы ушедшим из России брендам и производителям. Не остановилась и наша жизнь, в которой было место маленьким радостям и переживаниям.

В марте из-за санкций в Челябинске закрылись магазины House, Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay. Но после продажи российского сегмента польского холдинга LPP они снова заработали. А вот H&M, после длительного ожидания, на время распахнул свои двери, чтобы распродать остатки и закрыться навсегда. Смотрите, какие были очереди и что представлял из себя магазин в последний день.

Девушки с нетерпением ждали прощальной распродажи H&M Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области отметили праздник сплочения народов –– сабантуй. На площадке областного аэроклуба «Калачево» собрались несколько тысяч русских, татар, башкир и казахов.

В народный костюм одели и Владимира Владимировича Фото: Егор ИВЛЕВ

Погибших героев спецоперации в Челябинске увековечили в граффити на фасадах многоэтажек. Среди них — портрет Александра Подшивалова. Он погиб 24 февраля в Гостомеле в первом бою. Посмертно его наградили Орденом мужества.

На граффити Александр такой же, как и в жизни, отмечает мама. Фото: Егор ИВЛЕВ

21 сентября в Челябинске, как и по всей стране, началась частичная мобилизация. У дверей военкоматов родственники и друзья провожали мужчин на боевое слаживание.

Мобилизованных провожали всей семьей... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

...и старались радовать их даже мелочами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Одновременно с этим начался сбор помощи мобилизованным. «Комсомольская правда-Челябинск» вместе с партнерами организовала акции «Носки солдату» и «Новогодний подарок солдату».

Даже партийный кот Рося принял участие в сборе помощи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжилось благоустройство. Правда горожане оценили не все старания. Так, объектом бурных обсуждений стал цветник на площади Революции, похожий на деревенские заросли. А потом их вытоптали во время концерта Анны Асти.

Смотрелся цветник... необычно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спасенного в Челябинске тигра Гектора отправили в Хабаровск. Мы проводили его практически до самого самолета. В «полосатый рейс» с тигром отправился его папа — зоозащитник Карен Даллакян.

Спасенный в Челябинске тигр Гектор теперь живет в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот Ленин в прошлом веке нес дерево. А вот уже в этом году рядом с его памятником спиливали старые ёлки. Вот чем их заменят.

Ленин с бревном: преемственность поколений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И, пожалуй, самая эпичная фотография — губернатор Алексей Текслер попал под ливень в Челябинске на открытии I Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов, которое проходило 25 августа на стадионе имени Елесиной. Он не стал прерывать церемонию и около десяти минут простоял под открытым небом.

Алексей Текслер не стал прятаться под навесом и продолжил речь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также и мы стойко преодолевали испытания в уходящем году!

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