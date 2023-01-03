Задержанные рейсы и обработка взлетной полосы. Как челябинский аэропорт имени Курчатова пережил снегопад?

Некоторые рейсы задерживались. Фото: Андрей АБРАМОВ

Из-за сильной метели, снегопада и порывистого ветра в Челябинске закрыли аэропорт имени Курчатова. Сначала на 50 минут, а потом еще на два часа. Все это время взлетно-посадочную полосу обрабатывали специальными противогололедными материалами. К привычной работе он вернулся даже на полчаса раньше назначенного срока – в 15.30.

Из-за непогоды пассажиры позже вылетели в Москву и Стамбул. Рейс до Новосибирска задерживается вовсе почти на пять часов. А некоторые южноуральцы и туристы не смогли вовремя прилететь в Челябинск: задержали прилет из Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и Стамбула. Также ожидаются рейсы из Нового Уренгоя (прибудет позже на 3 часа и 20 минут) и Москвы (прибудет позже на 45 минут).

За последние сутки в Челябинске выпало больше трети месячной нормы осадков. Дорожники, дворники и даже сотрудники госавтоинспекции пытаются справиться с непогодой.

Дорожники умело справляются с непогодой – пока пришлось отменить только один междугородний автобус. Остальные пассажиры отбыли в назначенное время. И добрались без проблем. Сегодня водителям удалось избежать крупных аварий на трассе М5.

Но кому-то непогода принесла серьезные проблемы со здоровьем и сегодня. Житель Магнитогорска обходил заглохшую машину и упал в открытый люк колодца, который припорошило снегом. К счастью, мужчина отделался только переломом колена.

С некоторыми развлечениями пришлось временно попрощаться челябинцам – в детском парке Терешковой и горсаду Пушкина перестали работать катки. Сколько это продлится пока неизвестно.

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