Для помощи пострадавшим от пожаров в Курган прилетел глава МЧС России Александр Куренков

В Курган прилетел министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александр Куренков. Фото: пресс-служба МЧС России

В Курганскую область прилетел глава МЧС России Александр Куренков. Он проконтролирует защиту населенных пунктов от природных пожаров, восстановительные работы в пострадавших селах и деревнях, а также другую помощь жителям региона.

Вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым они навестят несколько поселков, которые пострадали от беспощадной стихии. Там они пообщаются с местными жителями и узнают, как им помогают восстанавливать родные дома.

– Я обещал пострадавшим, что в ближайшее время снова прилечу сюда и проверю, как восстанавливают утраченные документы и реализуются меры социальной поддержки. А при необходимости вынесу проблемные вопросы на федеральный уровень, – отметил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александр Куренков.

Пожарные Курганской области борются со стихией уже несколько недель. Вчера им удалось отстоять село Зырянка и деревню Новая Заворина, из которой заранее эвакуировали людей. На месте работали 165 пожарных и 36 единиц различной техники: аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра, самолеты ИЛ-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд. К вылету был готов вертолет Ми-8.

Курганская область страдает от крупных пожаров на протяжении двух недель. Крупное ЧП произошло 27 апреля – в Кетовском районе огонь перекинулся на деревню Логоушка, погибла женщина. Власти ввели режим ЧС, который действует до сих пор.

Страшные события продолжились 7 мая. Огонь охватил деревню Юлдус под Шадринском. Там загорелись 20 домов, три человека погибли. А поселок Смолино и вовсе сгорел дотла, уцелел только храм Святого Духа. При разборе завалов после пожара хозяева нашли там свою кошку, которая неделю ждала хозяев на пепелище.

10 мая региональные власти сообщили, что угроза населенным пунктам устранена. Но стихия снова кружит рядом с селами и деревнями.

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