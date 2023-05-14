Жителей двух сел эвакуируют из-за лесных пожаров в Курганской области

Людей вывозят на автобусах. Фото: Егор ИВЛЕВ

Лесные пожары подбираются к селу Зырянка и деревне Новая Заворина в Курганской области. Огненный фронт уже растянулся на 3,5 километра.

– В качестве превентивной меры проводится эвакуация населения, – сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Для этого администрация округа направила в села автобусы. Пункт временного размещения развернули в средней школе села Чинеево.

– Не пренебрегайте мерами пожарной безопасности. Эвакуируйтесь. Самое главное – это ваши жизни и здоровье, – обращаются к жителям населенных пунктов представители правительства области.

Пункт временного размещения развернули в школе села Чинеево. Фото: Егор ИВЛЕВ

А на месте специалисты делают все, чтобы огонь не добрался до жилых домов. Проводят дополнительную опашку, проливают землю водой и отправляют туда больше пожарных.

Там уже работают 165 пожарных и 36 единиц различной техники. В том числе – аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра.

– К месту пожара направлены самолеты ИЛ-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд, – добавили в пресс-службе правительства региона.

Также к вылету уже подготовили вертолет Ми-8.

Курганская область страдает от крупных пожаров на протяжении двух недель. Крупное ЧП произошло 27 апреля – в Кетовском районе огонь перекинулся на деревню Логоушка, погибла женщина. Власти ввели режим ЧС, который действует до сих пор.

Страшные события продолжились 7 мая. Огонь охватил деревню Юлдус под Шадринском. Там загорелись 20 домов, три человека погибли. А поселок Смолино и вовсе сгорел дотла, уцелел только храм Святого Духа. При разборе завалов после пожара хозяева нашли там свою кошку, которая неделю ждала хозяев на пепелище.

10 мая региональные власти сообщили, что угроза населенным пунктам устранена. Но стихия снова кружит рядом с селами и деревнями.

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