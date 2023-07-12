Отец жив: официальные источники опровергли слова матери погибшей в Симе девочки

Дом и газель Дмитрия М., которого подозревают в убийстве дочери своей подруги Фото: Вадим АРХИПОВ

В правоохранительных органах опровергли информацию о смерти отца задержанного за убийство 11-летней школьницы Дмитрия М.

— Папа живой, — уточнил источник КП-Челябинск.

Хотя в самом Симе среди людей «гуляет» другая информация. Мама погибшей девочки уверена, что мужчина скончался от сердечного приступа.

– Бог ему судья... У него отец сегодня умер от сердечного приступа. Мне недавно сказали. Его уже наказали, – заявила в разговоре КП-Челябинск мама девочки в ответ на вопрос журналиста о наказании для подозреваемого в убийстве.

При этом, по неподтвержденной информации, отцу задержанного действительно стало плохо после случившегося.

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

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