Пришел на заседание с Кораном: в Челябинске начался суд над экс-участником «Дома-2» Альфредом Джавадовым

Альфреда Джавадова обвиняют сразу по трем статьям Фото: Егор ИВЛЕВ

В суде Центрального района Челябинска начался процесс по делу Альфреда Джавадова. Экс-участника «Дома-2» и блогера обвиняют в мошенничестве, хулиганстве и причинении среднего вреда здоровью. Он выстрелил владельцу ресторана «Гриль Хаус» прямо в лицо из перцового пистолета. За все свои выходки Джавадов может как получить крупный штраф, так и отправиться за решетку.

В суд Альфред приехал вместе с родителями. В футболке и кепке с логотипами недешевых брендов, а также с идеально ровной бородой. Арест арестом, а барбершоп по расписанию? Кстати, на левой ноге у Джавадова закреплен браслет для контроля перемещений.

Настроение у блогера отличное, с собой в сумке он принес Коран.

— Надеюсь на справедливость. Правда будет за нами. А в чем сила? Сила в правде, брат, — сказал Джавадов нашему корреспонденту перед заседанием.

На заседание он пришел с отслеживающим браслетом Фото: Егор ИВЛЕВ

Потерпевшие по делу Джавадова в суд не пришли. Заседание началось с установления его личности. Альфред говорит, что официально не работает, в армии не служил по состоянию здоровья. Называет себя основателем организации «Альфред Москва большая семья».

— Адвокат Джавадова возразил против присутствия СМИ, якобы на заседании будут озвучиваться диагнозы подсудимого. Судья отказал. Судебное заседание проходит с журналистами, — передает наш корреспондент.

Сторона обвинения зачитывает материалы дела. Говорит о вызывающем поведении мужчины при конфликте с директором «Гриль Хаус».

— Бросая вызов обществу, он высказывался, что действует под покровительством правоохранительных органов, — отмечает обвинение.

Следствие считает, что Джавадов взял в ресторан перцовый пистолет, потому что заранее планировал в кого-нибудь выстрелить. Жертвой оказался директор заведения. После инцидента пострадавший потерял 25% зрения, что снизило его работоспособность.

Джавадов обзавелся сразу двумя адвокатами Фото: Егор ИВЛЕВ

Кроме этого, Альфреду вменяют мошенничество. По данным следователей, 19 ноября 2022 года он пришел в ресторан Subway под видом ревизора и выписал штраф в размере 30 тысяч рублей. Якобы за отсутствие маркировки. В итоге сотрудница ресторана со своего счета перевела деньги на карту знакомого Альфреда.

Свою вину Джавадов признает частично. Говорит, что высказываться будет лишь «после предоставления доказательств».

— Сторона обвинения просит продолжить заседание после опроса свидетелей и потерпевшей стороны, — передает наш корреспондент.

После этого журналистов попросили удалиться из зала. В суде будут озвучивать данные о заболеваниях подсудимого.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В итоге суд принял решение оставить Джавадова под домашним арестом и продлить срок содержания до 28 октября. Следующее заседание по делу пройдёт 22 сентября.

Альфред Джавадов, бывший участник шоу «Дом-2», начал свою карьеру блогера с ревизии в «Ашане», где искал товары без маркировки и с истекшим сроком годности. Делал он это эпатажно, устраивая скандалы.

Потом Джавадова заинтересовали стрип-бары и спа-салоны, работу которых он решил пресечь. Тогда же он начал называть себя «Альфред Москва» и, повторяя за главой Чечни Рамзаном Кадыровым, говорить между словами «дон».

Со временем Альфред пошел по ресторанам и начал устраивать проверки там. По версии следствия, в этот период он совершил финансовую махинацию, самолично выписав штраф Subway. Тогда же он начал поход против «Гриль Хауса», который закончился выстрелом в лицо владельцу из газового пистолета. Среди свидетелей – дети.

После этой выходки Джавадова быстро задержали, положив лицом в пол в его квартире. Полгода он провел в СИЗО, периодически просясь под домашний арест. В результате он добился своего, и ему смягчили меру пресечения.

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