Что сейчас происходит в доме, где смолинский маньяк 14 лет насиловал и избивал свою жертву

Возможно, за этой дверью нелюдь держал свою жертву.

Деревянные ставни и темно-синие ворота старенького частного дома 14 лет скрывали маньяка и его жертву. Все это время Владимир издевался, бил, насиловал и запугивал измученную женщину. Все это не могла не слышать и не видеть его пожилая мать.

Сегодня следователи привезли общительную старушку в родной дом. Она быстренько прошмыгнула за ворота, не проронив ни слова. Видимо, на следственный эксперимент. По дому вместе с ней прошлись представители Следственного комитета России и сняли все на видео.

Пугающий гараж оказался не логовом злобного маньяка, а обычным складом всякого хлама. Вразнобой валяются строительные материалы, дрова, сколоченные рамы и пакеты с чем-то.

Но самое важное – дом. Ведь именно в одной из его комнат 14 лет молила о пощаде жертва нелюдя. В какой именно, остается только догадываться. Может быть, в той, где стоит старая двуспальная кровать, тумбочка и сваленные в кучу вещи?

Весь дом похож на обитель человека с синдромом Плюшкина – горами навалены вещи, полки заставлены пакетами и коробками. А на ярко-желтой двери до сих пор висит розовая новогодняя мишура.

В субботу, 29 июля, из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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