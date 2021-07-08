Челябинские пациенты попросили Текслера ускорить скандальную стройку в городском бору

Вдоль бетонных столбиков будет идти стена хирургического корпуса. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Ведущие пациентские организации Челябинской области в четверг, 8 июля, на выездном совещании обсудили строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы (ЧОДКБ) в городском бору. По его итогам они попросили главу региона Алексея Текслера ускорить процесс появления медучреждения. Промедление будет стоить дорого: речь идет о бесценных детских жизнях и 4 миллиардах рублей из федерального бюджета, которые могут попросту забрать и перераспределить на другие регионы.

Процесс уже два года тормозят судебные тяжбы между экоактивистами и депутатами Заксобрания региона. Первые выступают против лишения земельного участка статуса особо охраняемой природной территории, вторые — за его исключение из состава памятника природы, но с увеличением границ бора за счет взятия под охрану других участков леса.

Под снос попадают около 400 зеленых насаждений, из которых примерно десятая часть — сосны.

— На мой взгляд, не стоит сравнивать несколько деревьев, часть из которых горелые, с жизнями детей, которым необходим этот корпус, — считает руководитель челябинского союза пациентов Ольга Абдрахманова. — Площадь участка — 6 гектаров. На нем практически нет реликтовых деревьев, из-за которых идет весь спор. Пока дети ждут и, к сожалению, умирают, процесс строительства задерживаться. Экоактивисты борются за реликтовые деревья, которые в принципе пересадят. Об этом уже есть решение нашего министерства экологии. Все остальное — кусты.

Если строить разрешат, вот эти обгорелые снизу деревья тоже придется снести. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Основная часть корпуса будет построена территории заросшего кустами оврага. Говорят, что засыпать его — не проблема. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Пациентские организации хотят привлечь внимание общественности и руководства региона к тому, насколько важно быстрее построить корпус для детей. С этой целью они подготовили открытое письмо на имя губернатора — просят ускорить строительство данного корпуса.

Пациентские организации подготовили для губернатора открытое письмо. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

— В документе написано, насколько мы встревожены задержкой строительства корпуса, насколько важно построить его именно здесь, а не где-то на выезде из Челябинска, — продолжает Ольга Абдрахманова. — Вы сами понимаете, насколько будет приятно ребенку лечиться в этом лесу. Бор же никуда не денется — это будет только дополнительный метод лечения. Свежий воздух, та же тень в жару. Насколько я знаю, онкобольным ребятишкам нельзя использовать кондиционеры в палатах. И вот в такую жару лес будет для них спасением. А на выезде из города всего этого не будет. Еще один момент — теплый проход между корпусами ЧОДКБ, чтобы все специалисты были в шаговой доступности.

Представитель фонда помощи онкобольным детям «Искорка» Вера Касаткина подтвердила, что для их подопечных появление корпуса станет настоящим спасением.

— Для наших подопечный важна трансплантация костного мозга, но сейчас ее делают всего в трех федеральных клиниках — Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, — говорит Вера Касаткина. — В Екатеринбурге просто нет мест для наших детей, а ребенка в плохом состоянии просто невозможно транспортировать в Москву или Санкт-Петербург. У нас увеличивается число онкологических заболеваний среди детей, и месть уже просто не хватает. Поэтому решение должно быть принято оперативно. Мы все этого ждем.

Это подтверждает челябинка Эльвира Саримова. Ее сыну 11 лет, и уже 9 месяцев он борется с раком. 26 июня мальчик вернулся с трансплантации из Санкт-Петербурга, а до этого была операция в Москве. Перелеты ребенку даются непросто и часто опасны для жизни.

— Если бы все это делать в Челябинске, сократилось бы много времени, и это снизило бы риски для ребенка. Например, мы в Питер прилетели с тромбоцитами 9 при норме 140 — это очень опасно, — объяснила Эльвира Саримова. — Важно, чтобы больница была именно здесь? Чтобы не приходилось бегать по разным корпусам на обследование: это МРТ, флюорография, лучевая и химиотерапии. Поэтому мы очень ждем, что у нас откроют такой центр.

Представители фондов считают, что постройка нового детского хирургического корпуса даже за несколько сотен метров от действующих корпусов не позволит разместить в нем современные мультидисциплинарные технологии и недопустимо повысит младенческую смертность. Такое расположение корпуса автоматически отбрасет его на уровень банальной центральной районной больницы с эффективностью лечения ниже средних показателей по России.

Общественные организации и фонды считают, что строительство в бору необходимо. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

— Действиями нескольких злопыхателей социально значимый проект для всего региона тормозится в общей сложности уже более полутора лет, —отмечают они в открытом письме губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. — При дальнейшей задержке возникает риск не реализовать возможность, предоставленной Федеральной программой, Просим вас о скорейшем строительстве современного детского хирургического корпуса, позволяющего вывести оказание медицинской помощи на качественно новый уровень.

Предполагаемый новый хирургический корпус больницы планируют построить в большинстве своем на месте оврага. Пока ни о каких работах не идет и речи. Все находится на стадии проектирования. Это основная задача, которая сейчас стоит перед ЧОДКБ и Минстроем Челябинской области.

— Есть ряд необходимых сроков, которые мы должны выполнять: проект мы должны представить и пройти государственную экспертизу до конца 2021 года, а уже в следующем году должны начать строить, — рассказал руководитель пресс-службы ЧОДКБ Дмитрий Руденок. — Если не успеем пройти все эти процедуры, деньги могут перераспределить между другими регионами. Потому что есть вполне конкретные сроки окончания Федеральной программы, а с учетом судебных процессов мы оказались отброшенными фактически на два года. Сегодня работает на режиме максимальных скоростей, потому что иначе никак. Строить на участке мы не можем. Но работа над проектом ведется, так как решение Седьмого кассационного суда позволяет это делать.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Скандал с бором разгорелся в декабре 2019 года на фоне строительства нового корпуса детской областной больницы. Чтобы его возвести, придется вырубить деревья в бору. Но это особо охраняемая территория, поэтому необходимо изменить ее границы.

Одни челябинцы бросились защищать зеленую часть города, другие выступили за то, чтобы больница все-таки появилась — это же здоровье и жизни детей. Общественники и экологи попросили найти другое место или изменить проект, чтобы не задевать бор.

В итоге ЗСО в экстренном порядке изменило границы бора. Исключили несколько гектаров из памятника природы, где и должен быть возведен корпус. Границы бора при этом расширили, присоединив территории урочища «Монахи» и поймы реки Миасс.

Экоактивисты это решение оспорили в Челябинском областном суде. Однако их требования не удовлетворили. Тогда общественники обратились во Второй апелляционный суд, находящийся в Санкт-Петербурге, который встал на их сторону. Причем, во второй раз. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в тот же день заявила, что власти попытаются оспорить решение.

Отметим, торги на проектирование нового хирургического корпуса уже прошли. Их выиграла компания «ЕСК-проект». Стоимость контракта — 30 млн рублей. Кроме того, уже выделены деньги на строительство и названы сроки, когда объект будет готов.

Проект поддержал депутат Госдумы Николай Валуев. Бывший боксер даже лично приехал в Челябинск. Интересно, что сначала он выступил против, но затем (накануне заседания суда) заявил, что человек важнее природы. Подробнее — в нашем материале.

В кассационном суде не смогли поставить точку в вопросе. Дело по изменению границ челябинского бора отправили на повторное рассмотрение в облсуд. Заседание состоится 12 июля.

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