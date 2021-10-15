Ревнивца, зверски убившего жену на глазах у детей в Челябинской области, освободили от уголовной ответственности

На судебных заседаниях Алексеев сидел в больничной пижаме Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Челябинский областной суд освободил от уголовной ответственности уроженца Башкирии Александра Алексеева, который зверски убил свою жену Оксану на глазах у дочерей. Мужчину отправили в психиатрическую больницу.

Громкий инцидент, напомним, произошел в Саткинском районе 29 июля прошлого года.

— Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его в период совершения инкриминируемых ему деяний и лишают в настоящее время возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как уточнили в надзорном ведомстве, мужчина отправится в больницу, «оказывающую психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Шокирующее убийство произошло 29 июля на дороге в Саткинском районе. На глазах у дочерей Александр ударил Оксану ножом. Женщина выскочила на дорогу, чтобы позвать на помощь, но он догнал ее и добил на глазах у свидетелей. За кадром были слышны детские крики: «Папа! Папа!».

Задержанный нанес супруге более 10 ударов ножом. Фото: КП-Уфа

Во время избрания меры пресечения в суде он заявил, что был в состоянии аффекта, так как жена призналась ему в измене. Также он заверял, что любит супругу и раскаивается. Судя по фотографиям в соцсетях, погибшая была хороша собой. Однако, все оказалось не так просто. Бывшая жена Алексеева рассказала нашим коллегам КП-Уфа, что у Александра были приступы ревности, доходившие до рукоприкладства. Однажды он чуть не убил ее. Тогда женщина нашла в себе силы уйти, а вот Оксана до последнего пыталась сохранить семью. По словам экс-супруги несколько лет назад Александра уже хотели отправить в психушку, но он «отмазался».

Оксана была хорошая собой Фото: СОЦСЕТИ

СОМНЕНИЯ МАТЕРИ И ДОВОДЫ УБИЙЦЫ

Несколько месяцев Алексеев лежал в больнице для проведения экспертизы. Медики установили: он страдает психическим расстройством, «как в период совершения деяния так и в настоящее время».

Однако адвокат потерпевшей стороны поставил диагноз под сомнение и выдвинул свою версию. Среди странных моментов то, что, находясь в клинике, Алексеев успел продать машину — ту самую в которой началась поножовщина.

На первом заседании в Челябинском облсуде мать погибшей рассказала, как складывались отношения пары. Алексеева трясло, он плакал и признал вину без объяснений.

— Я не верю в его диагноз. Считаю, что он Алексеев адекватный, — говорит мать убитой. — Алексеев начал ревновать жену к одному типу. Изначально я не замечала ничего плохого. А вот за последний год в нем проснулась агрессия: придирался на пустом месте к жене.

В суде Алексеев часто закрывал лицо рукой Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Свидетели — семья Крыловых, которые в тот роковой день проезжали мимо, рассказали страшные факты:На следующем заседании подсудимый прервал молчание и рассказал, какие события предшествовали поножовщине. Якобы он находил дома чужую отвертку. Жена сказала, что не знает, откуда она и спросила: «Думаешь, я тебя убить хочу?», на что он ответил, что за нее это может сделать кто-то другой. Кроме того, Александр заявил, что видел возле дома бывшего парня Оксаны.

— Он неоднократно к ней подходил и бил, бил, бил. Я видел, как он бил ее ножом. Не могу сказать, что он был неадекватный или пьяный. Курил он очень много.

На вопрос очевидцев о том, что происходит, Алексеев ответил: «У нас тут семейные разборки». Очевидцы отмечают, что он продолжал наносить удары уже после того, как Оксана умерла.

ГДЕ ДЕТИ?

Сейчас дочери Алексеевых живут у бабушки.

— Девочки постоянно спрашивают, почему папа маму убил? — говорит мать Оксаны, добавляя, что первое время внучки вообще не могли спать: одна помнит все до деталей, даже то, как кровь матери попала на нее, другая — только половину трагедии.

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