По мосту через «Крылья»: в Челябинске открыли четвертый участок набережной реки Миасс

На этой набережной ничего необычного - дорожка, фонари и лавочки. Никаких "яиц дракона"
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске открыли набережную на левом берегу реки Миасс. Четвертый участок благоустройства набережной соединил набережную у цирка со сквером искусств пешеходным мостом. Наш фотограф прошелся по набережной — смотрим, что там есть интересного.
Надеемся, что не долго будем любоваться на недострой
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Участок, как и обещал генеральный директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий, доделали за месяц. Здесь высадили деревья, уложили плитку, поставили лавочки и урны.
От стройки конгресс-холла набережную закрыли забором
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Набережная у конгресс-холла — это уже четвертый обустроенный для прогулок челябинцев участок. Первой — два года назад — сделали набережную у краеведческого музея. Там сейчас планируют заменить гранитные ограждения на металлические. На втором этапе открыли набережную за «Мегаполисом». Кстати, в декабре там откроют гастропарк, а к весне — комплекс полностью переделает фасад. Последним открыли участок у филармонии, там, где сквер искусств.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Полный обзор набережной в Челябинске — в нашем материале.
Часть работ еще доделывают
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Но по набережной уже гуляют челябинцы
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Это уже четвертый участок набережной
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Радует, что город становится красивее
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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