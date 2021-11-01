По мосту через «Крылья»: в Челябинске открыли четвертый участок набережной реки Миасс

На этой набережной ничего необычного - дорожка, фонари и лавочки. Никаких "яиц дракона" Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске открыли набережную на левом берегу реки Миасс. Четвертый участок благоустройства набережной соединил набережную у цирка со сквером искусств пешеходным мостом. Наш фотограф прошелся по набережной — смотрим, что там есть интересного.

Надеемся, что не долго будем любоваться на недострой Фото: Кирилл САДЫКОВ

Участок, как и обещал генеральный директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий, доделали за месяц. Здесь высадили деревья, уложили плитку, поставили лавочки и урны.

От стройки конгресс-холла набережную закрыли забором Фото: Кирилл САДЫКОВ

Набережная у конгресс-холла — это уже четвертый обустроенный для прогулок челябинцев участок. Первой — два года назад — сделали набережную у краеведческого музея. Там сейчас планируют заменить гранитные ограждения на металлические. На втором этапе открыли набережную за «Мегаполисом». Кстати, в декабре там откроют гастропарк, а к весне — комплекс полностью переделает фасад. Последним открыли участок у филармонии, там, где сквер искусств.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Полный обзор набережной в Челябинске — в нашем материале.

Часть работ еще доделывают Фото: Кирилл САДЫКОВ

Но по набережной уже гуляют челябинцы Фото: Кирилл САДЫКОВ

Это уже четвертый участок набережной Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Радует, что город становится красивее Фото: Кирилл САДЫКОВ

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