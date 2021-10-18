В Челябинске на набережной возле конгресс-холла откроют новый прогулочный участок

На левом берегу Миасса тоже будет благоустроенная набережная Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске заканчивают благоустройство еще одного участка набережной реки Миасс — от цирка до сквера искусств. Соединять их будет пешеходный мост у недостроенного конгресс-холла. Открыть набережную для челябинцев планируют в течение месяца. Об этом сообщил генеральный директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

Два берега соединит пешеходный мост у конгресс-холла Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— В течение месяца закончим благоустройство, уложим тротуар, установим лавочки и урны, проведем озеленение и установим освещение, — сообщил Виталий Передерий.

Он добавил, что к этому же времени откроют пешеходный мост через реку Миасс у недостроенного конгресс-холла. Напомним, сейчас идет согласование документации по его достройке. В начале сентября внимательные горожане забили тревогу, увидев, что с набережной у стройплощадки конгресс-холла сваливают в реку мусор. Позже отсыпать уже начали камнями с песком. Тогда в минэкологии объяснили, что это берегоукрепление, по проекту с экологической экспертизой.

Работы закончить планируют в течение месяца Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Набережная у конгресс-холла — это уже четвертый обустроенный для прогулок челябинцев участок. Первой — два года назад — сделали набережную у краеведческого музея. Там сейчас планируют заменить гранитные ограждения на металлические. На втором этапе открыли набережную за «Мегаполисом». Кстати, в декабре там откроют гастропарк, а к весне — комплекс полностью переделает фасад. Последним открыли участок у филармонии, там, где сквер искусств.

Полный обзор набережной в Челябинске — в нашем материале.

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