В челябинском микрорайоне «Парковый-2» предложили снести детские площадки для строительства садика

Участок отмежеван для садика, но на его месте две многоэтажки и детские площадки Фото: Анна ВОЛКОВА

Власти Челябинска предложили построить еще один детский сад в микрорайоне «Парковый-2». Но для этого придется перенести часть детских площадок — после уплотнительной застройки в 2018 году, против которой активно выступали жители микрорайона и даже бывший тогда губернатором Борис Дубровский, достаточного места не осталось. Что говорят местные жители, депутат-активист и представители администрации Челябинска — в материале КП-Челябинск.

СЛИШКОМ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

«Парковый-2» в Челябинске один из тех жилых микрорайонов, в которых инфраструктура появляется уже после строительства домов и заселения жильцов. Иногда она с боем. Так было с дорогами, магазинами, освещением, парком и детским садом. Это сейчас власти выбрали другую стратегию — строить школы и садики параллельно с возведением домов, используя в том числе инфраструктурные кредиты. Парковчанам же приходится годами ждать благоустройства. В такой ситуации, кстати, и микрорайон «Парковый», и «Чурилово», и «Академ».

Это одно из мест, где большой простор для игр малышни Фото: Анна ВОЛКОВА

Дома в «Парковом-2» начали заселять еще в 2015 году. Первый (и пока единственный) детский сад открыли в начале этого года. Строили его не без скандала. Жильцы обжитых домов никак не хотели отдавать свои детские площадки, хотя их пообещали сохранить, немного видоизменив. Из-за распрей стройку несколько раз откладывали. В итоге садик сдан, а из четырех площадок осталось две. Благо мест для отдыха с детьми в районе достаточно. А вот мест в детском саду — не очень.

В 2018 году парковчане не смогли отстоять большой кусок участка - там сейчас два дома Фото: Анна ВОЛКОВА

Вчера, 2 ноября, замглавы Челябинска по благоустройству Владимир Шамне приехал в микрорайон, чтобы встретиться с местными жителям и обсудить строительство второго детского сада, который, к слову, изначально был в плане застройки микрорайона. Но встретился чиновник с агрессией. Дело в том, что садик на 120 мест предлагают построить на месте детских площадок — во дворе домов Петра Сумина 18, 22 и Петра Столыпина 15,а. Здесь действительно был запланирован детский сад. Но в 2018 году застройщик — АПРИ «Флай плэнинг» — решил построить на этой территории несколько домов. Тогда жители встали грудью на защиту территории. В буквальном смысле — даже преграждали дорогу строительной технике. На их сторону встал и бывший тогда губернатором Борис Дубровский — он потребовал остановить уплотнительную застройку в Челябинске. Но два дома все равно возвели, не оставив места для детского сада. На оставшейся территории сейчас — детские площадки, место, где зимой ставят большую горку, и парковка для отстроенных домов. Вместить сюда детский сад, сохранив все это, не получится.

По первоначальному плану в микрорайоне два садика. Фото: проект

ЧТО ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ И ВЛАСТИ

На встрече в «Парковом-2» Владимир Шамне сообщил, что этот участок размежеван под строительство детского сада:

— Времени у нас мало. Сейчас идет планирование программы капстроительства на следующий год. И надо понимать, будем мы тут садик строить или нет. Предварительно сейчас сюда входит сад на 120 мест, не такой большой, как планировалось сначала. У вас активные жители, соберитесь, подумайте, куда переместить игровые формы. Через неделю мы приедем сюда и еще раз поговорим с жителями.

Сами жители не против строительства еще одного детского сада. Многим до сих приходится возить детей в соседний район, так как мест в единственном работающем садике хватило далеко не всем. Но и жертвовать придомовой территорией они не собираются.

— Есть много места у «Метрана», почему нельзя построить детский сад там, а не внутри квартала? — задаются вопросом жители.

На этом участке, как объяснил Владимир Шамне на встрече, и так будет построена школа и еще один детский сад.

— Я против сноса площадок, для нас это любимые площадки, — пишут мамочки в чатах, обсуждая ситуацию.

— Считаю, нам и одного садика хватает, вот честно — воспитателей и нянечек нет даже для 1 садика. Вопрос один — что мы можем сделать? — пишут жители в чате.

Сейчас здесь паркуют машины Фото: Анна ВОЛКОВА

Одна из жительниц вспомнила, какими «вернули» площадки после строительства первого садика:

— Там, где сейчас садик, была одна из лучших детских площадок, на ней почти весь район собирался, летом детишек всегда, как на празднике было — очень много, сейчас же жалко посмотреть, что «вернули», почти никто там теперь не гуляет. Вот история повторяется. Я за детский сад, но он нужен ребенку в среднем на 4 года, а на детской площадке дети гуляют лет до 11, то есть они нужны на 10 лет. Кроме того, многие жители все равно продолжают водить детей в другие детсады и для них эта «жертва» вообще не оправдана. Садики нужны, но не ценой сноса самых популярных детских площадок.

Депутат по Центральному район Роман Никитин, который очень активно поднимает вопросы благоустройства в «Парковом-2», весьма критично высказывается относительно строительства детского сада на месте детских площадок, называя действия чиновников воровством и призывая жаловаться в прокуратуру.

Зимой здесь устанавливают большую горку Фото: Анна ВОЛКОВА

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев в разговоре с журналистом КП-Челябинск сообщил, что окончательное решение еще не принято.

— Этот земельный участок действительно отмежеван под строительство дошкольного учреждения на 120 или 150 мест, но места недостаточно, там установлены малые архитектурные формы. Встреча с жителями — это первый этап в подготовке к строительству. После праздников через сервисы УК мы запустим опрос среди жителей, чтобы обсудить все плюсы и минусы, варианты и альтернативные решения. Также продолжим встречи, — сказал Виктор Ереклинцев. — Мы готовы открыто обсуждать вопрос с жителями района.

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