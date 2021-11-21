Более 600 зараженных ежедневно и ограничения в ресторанах: последние новости о коронавирусе в Челябинской области

Очередь за ПЦР-тестами в Челябинске. Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В Челябинской области за последнюю неделю число ежедневно заболевающих коронавирусом перевалило за 600. Жители недоумевают, почему при увеличении темпов вакцинации и введении ограничений ситуация не меняется к лучшему. При этом уже известно, что в декабре рестораны будут работать до 11 часов вечера, и новогодние ночи южноуральцам придется провести дома. Делимся последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 22 ноября 2021 г.

Два года с короной

По последним данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе стало на 619 зараженных больше. Среди заболевших есть два школьника. Всего с начала пандемии в регионе диагноз подтвердили у 122 789 человек.

Кстати, на прошлой неделе исполнилось ровно два года со времени первых заражений коронавирусом. По неофициальным данным, обнародованным South China Morning Post со ссылкой на секретные документы правительства Китая, первое заражение заметили 17 ноября 2019 года. В тот день к врачам за помощью обратился 55-летний житель провинции Хубэй. В Челябинской области первый случай коронавируса подтвердили 21 марта 2020 года.

Инфографика: коронавирус74.рф

QR-коды в транспорте

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области ждут резонансный законопроект. Они должны будут представить свое мнение об обязательном предъявление QR-кодов в общественных местах и в транспорте.

Пока народные избранники взвешивают за и против, жители Челябинской области сталкиваются с неразберихой в системе здравоохранения. Читательница «Комсомольской правды-Челябинск» столкнулась с несвоевременной передачей данных о вакцинации на портал госуслуг. Еще одна читательница и пациентка кременкульской больницы пожаловалась на затягивание сообщений о результатах ПЦР.

Подделку выдают глаза

Сейчас чиновники думают, как бороться с волной поддельных сертификатов, которая захлестнула страну. Заведующая пульмонологическим отделением ОКБ№3 Елена Лозовая рассказала, как в больнице определяют мнимых вакцинировавшихся. Оказалось, что пациенты сами признаются, когда начинаются осложнения или видят, как тяжело приходится соседям по палате.

Если у вас еще остались вопросы и сомнения по поводу вакцинации, почитайте нашу статью. Главный врач челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева рассказала о том, почему вакцинированные все равно заболевают, можно ли заразиться после прививки и почему это единственный способ защиты.

Новый год по-домашнему

Теперь все замерли в ожидании дополнительных ограничений. Тогда станет понятно, как планировать новогодние каникулы. На брифинге министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева сообщила, что с 1 декабря вход в кафе и рестораны региона будет возможен только по QR-коду, а заведения продолжат работать с 6:00 до 23:00. Челябинские рестораны уже запустили рекламу бронирования столиков на новогоднюю ночь, но теперь придется пересматривать свои планы.

Туры по Челябинской области

Коронавирус сказался и на развитии туризма. Отдых за рубежом отошел на второй план и люди предпочли провести отпуска в России. Чаще всего брали туры в Краснодарский край — 30%. Родная Челябинская область немного уступила лидеру: путешествовать по Южному Уралу решили 29% покупателей путевок. Занявший третью строчку рейтинга популярности Крым значительно отстает: туда поехали 9% клиентов турфирм.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 ноября 2021 г.

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