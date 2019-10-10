Главного обвиняемого в деле о насилии в интернате под Челябинском не стали отпускать из-под стражи
Фигурант уголовного дело о надругательстве над детьми Сергей Кокорин остается под стражей. Он просил Челябинской областной суд отпустить его под домашний арест, но решение прежней инстанции — Центрального райсуда — менять не стали. В СИЗО обвиняемый останется по меньшей мере до 2 ноября.
Кокорин проходит по уголовному делу о сексуальном насилии над детьми в интерната под Челябинском. Воспитанники коррекционного детдома рассказали новым приемным родителям жуткие вещи. Якобы к ним приезжал «дядя Сережа» и растлял их. После этого Кокорина задержали. Но спустя год содержания в СИЗО выпустили под домашний арест. А затем мужчина, по словам следствия, попытался оказать давление не свидетелей, и его снова вернули за решетку.
Сам Кокорин уверяет, что невиновен и говорит, что детям с неустойчивой психикой могли все внушить. Подобные версии высказывали и другие сторонники теории о том, что насилия не было. В самом начале в рассказах детей о фактах насилия звучали имена воспитателей. Но после тщательной проверки всех следователями, претензии к педагогам сняли.
Как ранее сообщала КП-Челябинск, Здание интерната в курортной зоне сейчас готовят к продаже.
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ИСТОЧНИК KP.RU