Тренер челябинского «Трактора» рассказал, как команде удалось отскочить с последнего места

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:01:07+03:00

И при чем тут матч в Москве

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Сегодня, 27 февраля «Трактор» в заключительном туре регулярного чемпионата КХЛ сумел выиграть матч у своего географического соседа магнитогорского «Металлурга» с минимальным счетом 2:1. Эта победа, напомним, позволила челябинцам «спрыгнуть» с последнего 12-го на 11-е место в Восточной конференции.

После матча главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов и наставник «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировали итог южноуральского дерби.

Илья Воробьев:

— Проверили очень много молодых ребят. Ближайший резерв. Была энергия, но мощи пока не хватает. «Трактор» с победой.

Владимир Юрзинов:

— Хорошо, что забросили и выиграли. Да, было напряжение, был груз ответственности. Играли последний матч в этом сезоне перед своими болельщиками. И я хочу сказать, что в последних трех победных матчах сумели забросить 11 шайб, пропустить всего одну. Спасибо команде за характер, за то, что до конца боролись. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали.

— Последние матчи были важны для команды?

— Да, безусловно. Матч с московским «Динамо», например, когда мы вывели игру в овертайм и взяли нужное очко. Оно стало в итоге решающим и помогло нам сегодня в матче с «Металлургом».

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ИСТОЧНИК KP.RU