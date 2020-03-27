В Магнитогорске ввели режим ЧС из-за взрыва газа в многоэтажке

27 Март 2020 2020-03-27T09:29:09+03:00

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В Магнитогорске из-за взрыва газа в многоквартирном доме введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Уже задержан человек, который пронес баллон в квартиру.

Режим ЧС ввели вечером 26 марта сразу после взрыва в многоэтажке. В город прибыла колонна из военных автомобилей. В близлежащей школе развернут оперативный штаб.

Как сообщил Алексей Текслер, пострадавшим будет оказана финансовая помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="264" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769058" frameborder="0"></iframe> Режим ЧС из-за взрыва газа в Магнитогорске.Видео:Чёрное&Белое Магнитогорск

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Всю необходимую информацию по вопросам оказания помощи пострадавшим в результате пожара в доме на улице Доменщиков, 19 можно получить по номеру 8 (3519) 33 03 22.

В штабе работают специалисты социальной защиты населения и управления образования администрации города, ЖКХ, министерство социальных отношений Челябинской области, медики, а также сотрудники пенсионного фонда и паспортного стола.

33-03-22 — номер штаба в школе №36, улица Галиуллина, 22/1.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Взрыв в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта на улице Доменщиков,19. Сначала очевидцы услышали сильный хлопок, а затем увидели пожар.

Известно, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, затем перекинулся на другие и перешел на третий этаж.

Из подъезда эвакуировали 31 человека. Погибли двое – женщина и 14-летний ребёнок. Полугодовалый малыш получил сильные ожоги, решается вопрос о его транспортировке в Челябинск.

В школе № 36 развернут штаб. Там смогут найти ночлег те, кто остался без жилья. Прибывший на место ЧП глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что погорельцы обеспечены всем необходимым.

Предварительной причиной пожара стал взрыв газа.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребёнка в результате пожара в Магнитогорске.

Стали очевидцем ЧП, знаете пострадавших?

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ИСТОЧНИК KP.RU