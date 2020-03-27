В Магнитогорске жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа, разрешили вернуться в квартиры

27 Март 2020 2020-03-27T10:46:28+03:00

В оперативном штабе собирают всю информацию о пострадавших. Фото: администрация Магнитогорска

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 марта, жителям пяти подъездов дома, пострадавшего от взрыва в Магнитогорске, разрешили возвращаться в свои квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас место ЧП оцеплено, на месте дежурит полиция. По разрешению жители первого, второго, третьего, четвертого и восьмого подъездов уже могут вернуться в уцелевшие квартиры.

— На данный момент специалисты различных служб проводят обследование всех квартир, а также подключают все коммуникации в дом, — прокомментировали в мэрии Магнитогорска.

Жильцов квартир пятого, шестого, седьмого подъезда попросили прийти в штаб, расположенный школе №36», и оставить номера своих контактных телефонов для того, чтобы специалисты связались с каждым из них.

— Если жителям нужно забрать какие-либо вещи из дома, документы и лекарства, то они могут зайти в свои квартиры в сопровождении сотрудников полиции. Кроме того, жителей пятого подъезда просят в ближайшее время время срочно подойти и предоставить допуск в квартиры для проведения осмотра жилых помещений специалистами, — добавили в пресс-службе.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Взрыв в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта на улице Доменщиков,19. Сначала очевидцы услышали сильный хлопок, а затем увидели пожар.

Известно, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, затем перекинулся на другие и перешел на третий этаж.

Из подъезда эвакуировали 31 человека. Погибли двое – женщина и 14-летний ребёнок. Полугодовалый малыш получил сильные ожоги.

В школе № 36 развернут штаб. Там смогут найти ночлег те, кто остался без жилья. Прибывший на место ЧП глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что погорельцы обеспечены всем необходимым.

Предварительной причиной пожара стал взрыв газа.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребёнка в результате пожара в Магнитогорске. Задержан родственник семьи, который мог заносить газовый баллон в квартиру, где произошёл взрыв.

Стали очевидцем ЧП, знаете пострадавших?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU