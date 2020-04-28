Учебный центр для военных в Челябинске закрыли на карантин

28 Апр 2020 2020-04-28T15:52:07+03:00

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Расположенный в бывшем автомобильном училище центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы закрыли на карантин. Больных среди курсантов нет, заверили в ЦВО. Это сделано для профилактики.

У военнослужащих трижды в сутки измеряют температуру, в помещениях и на территории проводится дезинфекция. Посещение учебного центра ограничено, на КПП у всех измеряют температуру.

Ранее на карантин была закрыта военная часть в Чебаркуле. на изоляцию служащих отправили после того, как один из них сообщил о контакте с родственником, зараженным коронавирусной инфекций. К счастью, опасный диагноз не подтвердился. В середине апреля курсантам Челябинского училища штурманов запретили покидать казармы, увольнения отменены.

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ИСТОЧНИК KP.RU