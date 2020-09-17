COVID-19 у школьников выявляют регулярно, но на карантин решили отправлять не всех одноклассников. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области за сутки выявили 7 новых случаев коронавируса среди школьников. На карантин по требованию Роспортебнадзора в регионе закрыт один класс. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, озвучив суточную статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе.

Возраст детей, и из каких они городов, в ведомстве не уточнили.

Минздрав Челябинской области начал дополнять статистику по коронавирусу данными о заболевших школьниках после поручения первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Вице-губернатор возмутилась, что журналистам не предоставляют такую информацию.

В Челябинске на карантинв начале сентября ушли ученики 4 класса гимназии № 80, в которой учится сын губернатора Челябинской области Алексея Текслера, — один из учащихся оказался контактным. Позже директор школы прокомментировала ситуацию и заявила, что школа продолжит работу в режиме ранее принятых ограничений.

В Челябинской области решили не отправлять классы на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди школьников. Изолировать будут только заболевшего ребенка и тех, кто с ним тесно контактировал.

Можно ли избежать второй волны коронавируса и как будут работать школы при новой вспышке ковид, рассказали в Роспотребнадзоре.

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