Число закрытых на карантин школ остается прежним. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за минувшие сутки увеличилось число закрытых на карантин по ОРВИ классов. Как рассказали КП-Челябинск в региональном Минобре, к утру пятницы, 9 октября, их стало 228.

— На карантине по ОРВИ в Челябинской области находятся 228 классов (накануне их было 220. – Прим. автора), — рассказала пресс-секретарь регионального Минобра Светлана Платонова. — Но закрытых по этой причине школ по прежнему три. Это Эстонская основная общеобразовательная школа в Вехнеуральском районе, Бродокалмакская школа Красноармейского района и школа №6 в Южноуральске.

В Минобре уточнили, что в Челябинской области есть школы, которые переводят отдельные классы на дистант. Связано это именно с уходом педагогов на больничный.

— В школах в пандемию гибкая форма: если болеют более 20% учеников, то классы как обычно закрывают на карантин, а если болеют педагоги, их заменяют коллеги и для школьников вводится дистант, — объяснила разницу Светлана Платонова.

По данным городского комитета по делам образования, еще вчера в Челябинске на карантин были закрыты 52 класса в 27 школах, а к утру 9 октября их число уменьшилось — 48 классов в 27 школах.

Болеют в школах не только ОРВИ, но и коронавирусом. В Челябинской области за сутки, по данным Минздрава, выявили восемь новых случаев COVID-19 среди школьников.

В Челябинской области за сутки выявили почти 100 новых случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек с COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 584.

Челябинский Минздрав рассказал, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням. И назвал важный отличительный признак новой инфекции.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября.

В Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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