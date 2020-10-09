На карантин классы закрывают не только из-за болезни учеников: на больничный уходят педагоги. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области продолжают ежедневно выявлять коронавирус у школьников. За минувшие сутки тесты COVID-19 оказались положительными у восьми детей. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в региональном Минздраве.

К закрытию классов на карантин эти случаи не привели. По данным Минздрава, соответствующие предписания Роспотребнадзор не выдавал. Возраст учеников, из каких они городов не уточнили.

В Челябинской области за сутки выявили почти 100 новых случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек с COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 584.

Челябинский Минздрав рассказал, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням. И назвал важный отличительный признак новой инфекции.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября.

В Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе с теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

С всплеском сезонных инфекций работы у медиков, которые пашут сверхурочно с весны, прибавилось работы. Из-за этого в Челябинске решили увеличить число скорых за счет бригад из соседних городов.

А еще в Челябинске из-за сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ службу неотложной медицинской помощи перевели на круглосуточный режим работы. Мы рассказывали, какие вызовы без перерывов и выходных будут обслуживать бригады, и куда звонить, чтобы к вам приехал врач.

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