Мэрия Челябинска объявила о поиске подрядчика для строительства набережной реки Миасс

В ходе строительства рабочие обнаружили историческую кладку набережной XIX века Фото: Юрий Латышев

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказали о грядущем конкурсе на строительство набережной реки Миасс. По словам председателя Комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова, 12 февраля отправили документацию для конкурсной процедуры, в ближайшее время начнется поиск подрядчика.

— В пятницу направили, все замечания отработали, сегодня надеемся, что разместим, — рассказал Ринат Кучитаров.

Напомним, о поисках нового подрядчика для набережной мэр Наталья Котова говорила еще в январе на пресс-конференции по итогам 2020 года. Тогда же она не исключила вероятности, что компания, сорвавшая сроки строительства, захочет снова поучаствовать в конкурсе.

Набережная является одним из самых многострадальных проектов Челябинска. Изначально планировалось, что ее откроют 15 декабря 2020 года, но уже февраль 2021, а погулять там как-то не выходит. С самого начала все пошло наперекосяк, и пока подрядчик готовился к работе, мэрия заплатила часть денег по контракту другой компании, тем самым отдав проект им. Потом во время строительства обнаружили древнюю подпорную стену, из-за чего тоже пришлось приостановить работы.

Под конец 2020 года делами заинтересовалась прокуратура и сделала виноватой администрацию города. Как оказалось, управление дорожного хозяйства вовремя не получило разрешение на строительство. Позже губернатор региона Алексей Текслер заявил, что набережную достроят в 2021 году.

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