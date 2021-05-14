Текслер поднял экологическую планку челябинским предприятиям

В пятницу, 14 мая, вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко и губернатор Алексей Текслер на совещании в формате ВКС обсудил показатели Комплексных планов по снижению выбросов в воздух Челябинска и Магнитогорска.

Текслер отметил, что цифры, утвержденные в 2018 году для Челябинска и Магнитогорска, скорректированы вверх. К 2024 году объем выбросов в областном центре должен снизиться на 31,5 %, в Магнитогорске — на 22,9 %.

Со всеми промышленными предприятиями-загрязнителями в регионе заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов. Ежемесячный мониторинг показывает исполнение экологических планов.

Кстати, по данным КСП региона, в прошлом году объем инвестиций предприятий, направленных на охрану окружающей среды в регионе, вырос на 171,1% и составили 8,3 млрд. руб., что в 1,7 раза превышает показатель 2019 г.

В Челябинске завершается рекультивация свалки в Челябинске. На очереди — свалка в Магнитогорске.

Обсудили на совещании и тему модернизации общественного электротранспорта, покупку автобусов на газомоторном топливе по нацпроекту «Экология».

Губернатор сообщил:

— Экологически чистый транспорт вносит значительный вклад в улучшение экологической ситуации. Для Челябинска мы приобрели в 2019 г. 66 газомоторных автобусов, в 2020 г. — 36. В Магнитогорске в 2019 г. закупили 25 трамвайных вагонов, в прошлом году — 14. Построили в Магнитогорске дополнительно трамвайные линии, вводим заправочные станции СПГ, электрозарядные станции. Более 10 зарядных станций в Челябинске ввели в эксплуатацию, в 2020 году запустили завод по сжижению газа в Магнитогорске.

Кроме того, федеральные власти одобрили строительство челябинского метро в измененном виде. Метротрамвай внесет вклад в улучшение экологической обстановки.

Виктория Абрамченко отметила, что губернатор в ручном режиме занимается промпредприятиями:

— Будет два параллельных трека. Сейчас мы помогаем в инфраструктуре, да, вклад небольшой от того, что мы сделаем в этом году в рамках помощи региону. Потом подтянутся мероприятия по промышленным предприятиям, и эффект для жителей двух городов будет совершенно иным. И это все сработает в синергии и комплексе и будет воспринято жителями очень хорошо.

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