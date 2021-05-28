В Челябинской области на 7,3 % снизились выбросы в атмосферу

В Челябинской области объемы выбросов снизились на 7,3 %. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 28 мая, губернатор Челябинской области работает на IX Невском международном экологическом конгрессе. Алексей Текслер представил лучшие природоохранные практики Южного Урала.

Во-первых, опытом разработки регионального экологического стандарта. Как отметил Текслер, Челябинская область - пилотный субъект страны, где разработан и внедрен в практическую работу документ, регулирующий принципы охраны воздуха, сохранения водных ресурсов; предусматривающий увеличение площади озеленения.

Кроме того, с промпредприятиями в области заключены экологические соглашения по снижению выбросов и прекращению сбросов. По федеральному проекту «Чистый воздух» документы подписаны с крупнейшими производствами Челябинска и Магнитогорска; в рамках регионального экостандарта — с предприятиями других городов области.

— Всего на сегодня подписано 49 соглашений, реализация которых снизит объем выбросов в атмосферу более чем на 20% уже к 2024 году, — заявил губернатор.

Контроль за исполнением обязательств лежит на Центре онлайн-мониторинга качества воздуха. Оперативно выявляются нарушители, применяются штрафные санкции. Результаты мониторинга доступны онлайн.

Важное направление — ликвидация объектов накопленного вреда. Завершается рекультивация свалки в Челябинске. На очереди другие города региона.

Переход к экономике оборотного цикла поддержит региональный закон «О раздельном сборе мусора».

Общественный транспорт на Южном Урале переводят на экологически чистое топливо — природный газ.

До конца 2021 г. с угля на газ перейдет ТЭЦ-2 в Челябинске. Формируется сеть зарядных станций для электротранспорта.

— По итогам прошлого года в регионе на 7,3% снизились выбросы от стационарных источников загрязняющих веществ. Это очень хороший темп. Есть положительная реакция наших жителей. Это — реальный результат национального проекта «Экология», — сказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул: работы еще много, но практики Южного Урала могут быть интересны не только в России, но и за рубежом. И Челябинская область готова делиться своим опытом.

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