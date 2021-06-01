В Челябинске наказали мужчину, который запустил квадрокоптер над СИЗО, где умер Тесак

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Квадрокоптер, о котором идет речь, сотрудники ГУФСИН перехватили над СИЗО №3 еще в начале мая. Им было заранее известно, что с помощью этого летательного аппарата хотят перевезти мобильные телефоны заключенным. Информацию о произошедшем была передана в транспортную прокуратуру. Теперь известны результаты проверки.

— В нарушение Воздушного кодекса Российской Федерации в мае 2021 года житель Челябинска запустил над территорией ФКУ «Следственный изолятор №3 колония ГУФСИН России по Челябинской области» беспилотное воздушное судное (квадрокоптер), не постановленное в установленном порядке на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта, — сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона. — Кроме того, полет летательного аппарата выполнялся без разрешений органа обслуживания воздушного движения и администрации Челябинска.

Владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов. Ему предстоит выплатить штраф на общую сумму в 32 тыс. рублей.

Напомним, именно в этом СИЗО № 3 в сентябре 2020 года обнаружили тело Максима Марцинкевича, также известного как Тесак. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты». В день смерти Тесака в челябинском СИЗО не работало видеонаблюдение.

Несмотря на то, что официальной версией все еще является суицид, родственники Максима убеждены, что его убили. Адвокат Алексей Михальчик опубликовал результаты экспертизы фотографии мертвого Марцинкевича, согласно которой самостоятельно нанести такие раны Тесак не мог. Сам погибший неоднократно заявлял, что никогда не собирается кончать жизнь самоубийством, но в СК считают, что на отчаянный шаг он пошел после того, как сознался в серии убийств.

В Челябинске Марцинкевич находился временно, затем он должен был отправиться в Москву. Тесак несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.

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