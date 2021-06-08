Возле вуза иномарка сбила челябинку на электросамокате

Машина пропустила всех, кроме самокатчицы. Фото: Женя Крамаренко

Сегодня, 8 июня, в 8:40 возле ЮУрГУ водитель за рулем Kia сбил на пешеходнике челябинку на электросамокате. В ГИБДД сообщили, что водитель поворачивал налево на регулируемом перекрестке и не пропустил пешехода.

— Обстоятельства устанавливаются. Информации о пострадавших нет, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

На видео заметно, что машина пропускает нескольких пешеходов, в том числе одного на самокате, а потом начинает движение, как будто не заметив самокатчицу. Она тоже неправа — пересекать дорогу по правилам дорожного движения она должна была пешком. Возраст самокатчицы в ГИБДД не сообщают.

Кстати, ГИБДД в Челябинске жестко взялись за самокатчиков, чтобы призвать из порядку. Нерадивые челябинцы бросают средство передвижения где попало — даже по середине дороги.

Если сотрудники ГИБДД видят, что самокат стоит неправильно и мешает людям, его эвакуируют на специальную стоянку. Привлекают к ответственности и нарушителей ПДД — за выходные в Челябинске оштрафовали 19 самокатчиков.

Тема электросамокатов стала одной из самых обсуждаемых за последние пару месяцев: то пьяный мужчина на самокате попадет под машину, то пара собьет ребенка в парке. Один из сервисов в итоге решил ограничить скорость движения самокатов в городских парках.

А мы решили лично проверить, насколько этот транспорт может быть удобен в Челябинске. Целый месяц журналист нашей редакции ездил на работу и с работы на электросамокате, отказавшись от такси и маршруток. Какие есть плюсы и минусы у такой смены транспорта, читайте в нашем материале.

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В ГИБДД рассказали, к какой категории участников дорожного движения относится электросамокат, и какой с него спрос в случае ДТП. Свое мнение о шеринге, а также о потенциальных ограничениях скорости выразили и челябинские депутаты.

С приходом кикшеринга в Челябинск, «Комсомолка» отправилась их тестировать и выяснять, насколько комфортно кататься у нас в городе. О возникших трудностях, плюсах и минусах аренды самоката читайте в нашем материале.

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