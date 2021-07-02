Текслер рассказал, когда в Челябинске обновят трамвайный и троллейбусный парк

Городская среда, современная и яркая, - один из способов удержать на малой Родине молодых. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 2 июля, губернатор Челябинской области в режиме ВКС участвовал в «Московском урбанистическом форуме-2021». В мероприятии участвовали представители органов федеральной власти, регионов, российские и зарубежные эксперты стройиндустрии.

По поручению президента Владимира Путина в течение нескольких лет в стране будут реализованы масштабные инфраструктурные проекты. Среди них есть, например, проект достройки челябинского метро с интеграцией его в действующую трамвайную сеть. Цена вопроса — 46 млрд руб. Средства регион получит благодаря новому финансовому инструменту — инфраструктурным кредитам из бюджета области.

Тема модернизации общественного транспорта — одна из ключевых. Инфраструктурные кредиты помогут региону обновить трамвайные и троллейбусные парки.

— Мы за два года обновим весь троллейбусный парк. В течение двух-трех лет — весь трамвайный парк, — сказал губернатор.

Закупаются современные экологичные автобусы — в нынешнем году для большого города купят 150 единиц. Итогом большой работы станет новая транспортная схема Челябинской агломерации.

Но говорил губернатор не только о метротраме, но и о развитии современной городской среды в целом. Сегодня, подчеркнул Текслер, это один из способов удержать жителей в регионах. Особенно — молодых:

— Конечно, вопрос высокопроизводительных рабочих мест важен, но мы видим, как все больше и больше молодежь обращает внимание на развитие городских территорий. И здесь на первое место выходят вопросы благоустройства.

Упомянул губернатор строительство двух набережных в Челябинске — на реке Миасс и на озере Смолино. По поручению главы области решено разработать муниципальную программу по развитию велоинфраструктуры. Глава области лично «протестил» Челябинск, пересев на велосипед и дал важные поручения мэрии по развитию велосреды. Такой же работой должна заниматься власти во всех муниципалитетах.

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