Дело водителя Nissan, насмерть сбившего женщину в Челябинске, передали в суд

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: ГИБДД, achnov/vk.com, Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске перед судом предстанет 37-летний мужчина, насмерть сбивший женщину на пешеходном переходе. Ситуацию усугубляет то, что он был пьяный и уехал с места происшествия.

— Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В ходе следствия потерпевшими заявлен гражданский иск на сумму двух миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На банковские счета обвиняемого наложили арест. Евгению Стюрину грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 29 марта Стюрин ехал пьяным за рулем, насмерть сбил женщину, протащил ее на капоте и скрылся с места ДТП. Центральный районный суд отправил его под домашний арест. Решение возмутило не только общественность, но и прокуратуру. Надзорное ведомство собрало много любопытной информации о лихаче и подало на апелляцию. В результате областной суд принял решение поместить Стюрина в СИЗО. На одном из заседаний он попросил прощения у сестры погибшей, также было озвучено много интересной информации.

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