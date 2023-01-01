Даже смотреть холодно: миасские моржи устроили ночной заплыв перед Новым годом

Фото: Turist Traveling, Моржи Миасса ЛЕНИНСК/vk.com
Пока одни мерзли, одеваясь в сто одежек, другие… разделись и нырнули в воду. Миасские моржи отметили новый год ночным заплывом.
— Вот так проходит новогодний корпоратив у моржей Миасса, — пишет Анастасия. — Всех с наступающим! Всех в баню!
Позаботились и о тематическом оформлении: вокруг проруби установили пни и зажгли них огонь.
Напомним, миасские моржи постоянно удивляют креативом. То придумают новый аттракцион — бурлаки на проруби, то сделают прорубь в виде сердечка, то нырнут в ледяную воду с горки или устроят яркую фотосессию в купальниках с зонтиками. Также экстремалы устраивали суточный заплыв.
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