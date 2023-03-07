Сорвали пломбы раньше времени: челябинское кафе, ставшее очагом гепатита А, открыло двери

Ранее суд приостановил работу кафе на два месяца

Челябинское кафе «Дархан», в котором случилась вспышка гепатита А, раньше времени открыло двери, опечатанные приставами. Накануне, 6 марта, пломбы были сорваны, а на стекле красовалась бумажка с надписью «Санитарный день». Примечательно, что 23 января суд приостановил деятельность кафе на два месяца, и этот срок еще не прошел.

А это вообще законно? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы обратились к судебным приставам. Там рассказали, что владелица кафе заранее уведомляла приставов и просила предоставить доступ в помещение, чтобы провести обработку.

— Это нормальная практика, все в рамках закона. Доступ был предоставлен на один день, после этого помещение снова опечаталось. 12 марта у заведения истекает срок приостановки деятельности, поэтому предприниматель хочет успеть исправить все нарушения, — рассказали в ГУФССП России по Челябинской области.

Так выглядят двери 7 марта. Фото: ГУФССП России по Челябинской области

Напомним, о вспышке гепатита А стало известно в новогодние каникулы. Жители Челябинска, которые еще в конце декабря обедали в кафе «Дархан», стали обращаться к медикам с одинаковыми симптомами. Сначала они грешили на ОРВИ, но болезнь оказалась посерьезней — гепатит А.

После этого к делу подключился Роспотребнадзор и Следственный комитет. На данный момент известно, что количество заболевших гепатитом А уже перевалило за 40 человек. Причем новые случаи возникают в школах Челябинской области, например, в Копейске и Магнитогорске.

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