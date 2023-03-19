«Тяжеловесный, но полный внутренней силы»: автор «Географ глобус пропил» и «Сердце Пармы» поделился впечатлениями о Челябинске

Алексей Иванов презентовал в Челябинске книгу «Бронепароходы» Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Писатель Алексей Иванов поделился впечатлениями от Челябинска во время презентации своего нового романа «Бронепароходы». Встреча прошла в Публичной библиотеке. Перед тем, как ответить на вопрос о Челябинске, заданный из зала, Алексей Иванов пошутил:

— Вы все вокруг челябинцы, вдруг я ляпну что-нибудь не то, а меня потом побьют.

Писатель рассказал, что первый раз побывал в Челябинске 25-30 назад и знает характер города.

— Челябинск — мощный индустриальный город, суровый, порой не очень поворотливый, тяжеловесный, но полный внутренней силы. Самое интересное, что Челябинск со всей суровостью и брутальностью лежит посреди сказочной страны. Тут рядом и степи, и горы, и реки, и леса, и золото, и самоцветы. А в центре такой огромный тяжелый валун — Челябинск.

На встречу пришли около 150 человек Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Кстати, в одном из интервью Алексей Иванов сравнил Челябинск с Манчестером, приведя цитату: «Манчестер — небесный Челябинск». На встрече он вспомнил тот случай:

— Мы обсуждали индустриальное наследие Манчестера, как оно сохраняется и используется в 21 веке. Я процитировал высказывание какого-то своего читателя, который назвал Манчестер небесным Челябинском. Высказывание приписывают мне, но не я автор.

Он также упомянул книгу Юлии Зайцевой (продюсер Алексея Иванова) под названием «Железный пояс», где показана промышленная, индустриальная Россия. В ней около двух десятков маршрутов, часть из которых проходит через Южный Урал и даже через Челябинск.

Отметим, что за последний год это уже вторая творческая встреча писателя с челябинцами. В октябре прошлого года его визит бы приурочен к выходу фильма «Сердце Пармы».

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